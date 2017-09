La tâche sera difficile pour la chancelière

De nombreux défis attendent Angela Merkel, qui devra former une nouvelle coalition pour gouverner.

« Ce sera très difficile pour elle », affirme d’emblée la professeure adjointe au Département de sciences politiques de l’Université de Montréal, Ruth Dassonneville. Selon l’experte, seulement deux gouvernements sont possibles : une « grande coalition » avec le SPD ou une « coalition jamaïcaine », avec les libéraux et les verts. « Or, la première n’est même plus une option, parce que les socialistes ont dit qu’ils ne se joindraient pas à une coalition, étant donné qu’ils ont perdu de nombreux votes. Ce qui fait en sorte que Mme Merkel n’a en vérité qu’une seule option possible, la deuxième », résume Mme Dassonneville. Une telle coalition serait une première en Allemagne, souligne-t-elle.

À son avis, la défaite du CDU n’est toutefois pas si cuisante qu’il n’y paraît. « Angela Merkel a perdu beaucoup de votes, mais il faut prendre en compte que l’élection de 2013 était exceptionnelle. Elle perdait des votes depuis plusieurs élections déjà », nuance Ruth Dassonneville. Il reste que ce n’est pas un bon résultat pour la chancelière, concède la chercheuse au CERIUM.

La grande surprise de cette élection est le score record de la droite. « C’est un parti populiste qui entre au Parlement. Il aura beaucoup de sièges, ce qui fait en sorte que la tâche sera encore plus difficile pour Merkel », poursuit la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en démocratie électorale.

Comment expliquer ce résultat historique de l’AFD ? Par le mécontentement général de la population après plusieurs années de partis traditionnels au pouvoir, estime Ruth Dassonneville. « Comme les deux grands partis de gauche et de droite sont au pouvoir ensemble, on ne fait plus la différence entre la gauche et la droite, ce qui fait en sorte que les électeurs pensent que tous les partis sont pareils. » Par ailleurs, le discours populiste séduit les électeurs en Allemagne, tout comme il l’a fait ailleurs en Europe et aux États-Unis. Et « la crise des réfugiés a certainement contribué » à la montée de la droite, ajoute la professeure, soulignant qu’Angela Merkel a géré l’arrivée massive des migrants en prônant des valeurs de gauche. Mme Dassonneville remarque néanmoins que 87 % des Allemands ont voté pour un autre parti que l’AFD. Cette majorité s’est d’ailleurs unie contre la droite sur Twitter sous le mot-clic #87Prozent.

Est-ce à dire que l’Allemagne est un pays divisé ? L’experte ne va pas jusqu’à faire cette affirmation, mais elle constate qu’il existe de fortes différences régionales. « L’AFD fait beaucoup mieux dans l’est que dans l’ouest », note-t-elle.