Victoire en demi-teinte pour Angela Merkel

La victoire annoncée d’Angela Merkel n’a pas fait mentir les prévisions, mais elle s’accompagne d’une forte poussée de l’extrême droite (AFD) qui entre au Bundestag pour la première fois dans l’histoire récente du pays.

La chancelière est en bonne voie d’égaler le record de son prédécesseur à la tête des chrétiens-démocrates, le conservateur Helmut Kohl, qui a gouverné l’Allemagne pendant 16 ans. Mais ce quatrième mandat semble devoir être obtenu au prix d’une contrepartie amère pour la chancelière : l’entrée décisive de l’AFD au Bundestag avec environ 13 % des voix, soit plus de 80 députés. Pour la première fois, Angela Merkel devra affronter une véritable opposition parlementaire sur sa droite.

Pour celle que les électeurs surnomment affectueusement Mutti (maman), il s’agit donc d’une victoire en demi-teinte. Avec 33 % des voix, la CDU-CSU sort affaiblie de cette élection, loin des 41 % qu’elle avait obtenus en 2013. La CSU, l’indéfectible allié de Bavière (par où sont arrivés la majorité des migrants en 2015), a perdu 10 % de ses électeurs. La chancelière devra très probablement former une nouvelle coalition, puisque le chef du parti social-démocrate (SPD), Martin Schulz, a aussitôt laissé entendre qu’il ne reconduirait pas la « grande coalition » qui dirige l’Allemagne depuis maintenant huit ans. Une alliance qui a vu la base électorale du SPD, aujourd’hui à 21 %, fondre à un niveau historique.

Au siège du parti, devant ses militants, Angela Merkel a évité tout triomphalisme. « Nous avons été au gouvernement pendant 12 ans et il n’était pas écrit à l’avance que nous demeurerions le premier parti. Mais cette élection est aussi marquée par l’arrivée de l’AFD au Parlement. » Annonçant peut-être un virage, la chancelière connue pour son pragmatisme a déclaré qu’elle allait « analyser tout cela en profondeur ; nous voulons reconquérir ces électeurs qui ont voté pour l’AFD, et comprendre leurs préoccupations et leurs inquiétudes ».

Le SPD en chute libre

Chez les partisans du SPD, le ton était encore moins à la fête. Comme dans de nombreux autres partis sociaux-démocrates européens, la chute de la popularité du parti atteint un record. « Avec les résultats de ce soir, la coopération entre la CDU et le SPD prend fin, a déclaré son candidat Martin Schulz. […] Nous sommes tous d’accord pour devenir le premier parti d’opposition. […] Notre parti connaît à nouveau des heures amères, mais la social-démocratie a survécu et trouvé le moyen de montrer sa force — même confrontée à l’extrême droite qui affiche son visage hideux. » Selon l’économiste en chef du Center for European Reform, Christian Odendahl, ce résultat n’est ni plus ni moins qu’« un désastre pour le SPD ».

En cette soirée pluvieuse, seuls les partisans de l’AFD et du FDP avaient le coeur à festoyer. La sulfureuse tête de liste de l’AFD, Alexander Gauland, a été le premier à réagir. Ses déclarations sur l’armée allemande pendant les deux guerres mondiales, dont il dit être « fier », ont récemment soulevé la controverse. « Nous allons récupérer notre pays et notre peuple », a-t-il affirmé au quartier général du parti, dans l’est de Berlin, où se massait la presse internationale. Sa jeune collègue Alice Weidel a déclaré que les électeurs avaient confié à l’AFD « la tâche d’exercer une opposition constructive au Parlement ». Niant les accusations de racisme, Jörg Meuthen, un représentant de l’AFD, a soutenu que le parti était ouvert aux Allemands de toutes origines.

Plus tôt cette semaine, le politologue Gero Neugebauer nous avait confié : « Je préfère voir l’AFD au Parlement plutôt que dans la rue. » Dès dimanche soir, sur la chaîne ZDF, le débat entre les représentants de toutes les formations a largement porté sur l’immigration. Chose rare en Allemagne, le ton était souvent enlevé.

Tous les partis sans exception ont déjà déclaré qu’il n’était pas question pour eux de collaborer avec l’AFD, dont les résultats dépassent 22 % dans l’ancienne Allemagne de l’Est. Les dirigeants verts, Katrin Göring-Eckardt et Cem Ozdemir, évoquent le retour des « nazis au Parlement ». Contrairement au flegme d’Angela Merkel, Martin Schulz a lui aussi évoqué l’opposition historique du SPD aux nazis. Dès l’annonce des résultats, plusieurs milliers de manifestants de gauche ont bruyamment manifesté sur Alexanderplatz, au centre de Berlin contre le parti de droite nationaliste AfD. Des manifestations similaires se sont déroulées ailleurs au pays.

Vers une « coalition jamaïcaine » ?

Même si elle n’a pas voulu écarter la constitution d’une « grande coalition » avec le SPD, Angela Merkel risque de ne pas avoir le choix de se tourner vers de nouveaux partenaires. Elle pourrait opter pour ce que l’on surnomme ici la « coalition jamaïcaine », aux couleurs du drapeau de ce pays : CDU-FDP-verts. Jusqu’en 2009, les libéraux du FDP avaient été l’allié naturel de la CDU-CSU. Dimanche soir, avec 10 % du vote, son jeune et sémillant leader, Christian Lindner, était radieux. « Le FDP a toujours eu une place au centre de notre société, dit-il. L’esprit libéral est clairement opposé à l’extrême droite. […] Cette nouvelle chance vient avec une grande responsabilité, que nous sommes prêts à relever. »

Toute la difficulté sera de rallier aussi les verts (9 %), sans lesquels Merkel et Lindner ne pourront avoir de majorité en Chambre. Si les écologistes peuvent facilement s’entendre avec Angela Merkel, qui a décrété la fin du nucléaire, il n’en va pas de même avec les libéraux, qui ne sont pas près d’accepter la disparition programmée du moteur à essence proposée par les écologistes.

À Bruxelles, le résultat de cette élection a été accueilli avec circonspection. On voit mal en effet comment une alliance avec les libéraux, qui étaient en faveur du « Grexit », permettrait de satisfaire les demandes du président français, Emmanuel Macron, auxquelles Bruxelles s’est montré sympathique. On pense en particulier à la nomination d’un ministre européen des Finances et à la création d’un véritable budget européen. « Un budget européen de 60 milliards d’euros arrosant la France et l’Italie est pour nous inconcevable », a tranché Lindner.

Malgré une campagne souvent sans relief, la participation (76 %) serait en hausse comparée à celle de 2013 (71,5 %). Toute la journée, les Berlinois sont consciencieusement allés voter alors que les coureurs sillonnaient la ville à l’occasion du grand marathon de Berlin. Les experts estiment que les négociations pour former une nouvelle coalition pourraient prendre des mois. Elles n’aboutiront certainement pas avant les élections régionales de Basse-Saxe, qui auront lieu le 15 octobre et pourraient, elles aussi, influer sur la formation du nouveau gouvernement.