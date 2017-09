L'élection des deux Allemagne

Des élections générales ont lieu dimanche en Allemagne où les sondages prédisent un quatrième mandat à la chancelière Angela Merkel, au pouvoir depuis 2005. Dans le deuxième texte d’une série, notre correspondant Christian Rioux se penche sur la présence prochaine de l’extrême droite au Bundestag.

« Hier Schwerin, aujourd’hui Berlin ». À 48 heures de l’élection fédérale allemande qui devrait réélire sans trop de problèmes la chancelière Angela Merkel, ces affiches ont tapissé les rues de Berlin l’espace d’un instant. Car elles ont été arrachées aussitôt. « Personne ne veut les voir et Angela Merkel ne mentionne jamais le nom de ce parti », dit l’historien Étienne François, qui habite Berlin depuis bientôt vingt ans. Aux couleurs d’Alternative für Deutschland (AFD), elles évoquaient pourtant la victoire il y a moins de trois semaines de ce nouveau parti d’extrême droite dans le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, dont la capitale est Schwerin.

Certes, l’AFD n’est pas sur le point d’arriver deuxième et de devancer les conservateurs de la CDU dimanche comme elle l’a fait dans cette ancienne région d’Allemagne de l’Est coincée entre la mer du Nord et la Pologne. Mais, si l’on en croit les sondages, avec entre 10 % et 12 % des voix, elle pourrait devenir la troisième formation politique du pays, ou du moins se tailler une place de choix à égalité avec l’extrême gauche (Die Linke) et les libéraux (FDP). Mais le choc est ailleurs : l’entrée d’un parti d’extrême droite au Bundestag serait une première depuis 1945.

Le « cadeau » de Merkel

« C’est le cadeau que nous a fait Angela Merkel en ouvrant les frontières de peur de perdre la face devant les caméras du monde entier », explique Hugh Bronson, élu de l’AFD à Berlin, qui conteste furieusement cette appellation d’extrême droite. Il y a quatre ans à peine, ce docteur en philosophie nous avait tenu un discours pointu sur les avantages économiques d’une sortie programmée de l’euro. En quelques années, ce parti marginal dirigé par d’austères économistes surtout soucieux de rigueur budgétaire s’est transformé en une formation faisant essentiellement campagne contre l’immigration et qui recrute largement, notamment dans les anciens länder de l’ex-RDA où le chômage est toujours élevé. En 2015, le parti a même été déserté par son fondateur, l’économiste Bernd Lucke.

Hugh Bronson a beau affirmer que l’AFD ne souhaite pas remettre en question le droit d’asile et qu’il n’en a que contre les 500 000 déboutés de ce statut (qui sont toujours en Allemagne), il ne cache pas son embarras à l’égard des déclarations de certains de ses collègues. Et pas les moindres, comme la tête de liste Alexander Gauland, selon qui les Allemands devraient « être fiers des réalisations des soldats allemands dans les deux guerres mondiales ». En Thuringe, le leader local Bjorn Hocke avait aussi qualifié de « monument de la honte » le monument commémoratif de l’Holocauste de Berlin.

« Allez poser vos questions à Gauland, moi, je n’ai rien à voir avec cette histoire », lance Bronson, visiblement embarrassé. Chose certaine, l’Allemagne moderne n’avait jamais connu une campagne aussi polarisée. Rares sont les assemblées où Angela Merkel ne s’est pas fait houspiller par des groupes de manifestants. À Stuttgart, des voitures de membres de l’AFD ont été vandalisées. Toute une différence avec les assemblées souvent ennuyantes de 2013.

« Cela montre que, contrairement à ce que l’on dit, tout ne va pas bien en Allemagne,dit Étienne François. Des secteurs entiers de la population sont menacés par la précarité et la paupérisation. Et ces gens ont l’impression que personne ne les entend. Même la gauche de Die Linke est déjà devenue un parti institutionnel, qui dirige la Thuringe en coalition. Près de 30 ans après la réunification, les Allemands qui sont restés à l’Est — deux millions sont partis à l’Ouest — ont toujours l’impression qu’on ne les prend pas au sérieux. Ces perdants de la réunification ne comprennent pas qu’on ouvre les portes à des étrangers. »

Marzhan contre Kreuzberg

Dans les quartiers à la mode de Mitte et de Kreuzberg, on a vraiment l’impression de deux Allemagne qui se regardent en chiens de faïence. Ana Alvarez, qui dirige l’organisation d’aide aux migrants Immigration Hub, ne comprend pas que certains ne saisissent pas « l’opportunité extraordinaire que représentent ces migrants », peu importe pour elle qu’ils soient réfugiés ou pas. Ici, on est à mille lieues des vieilles barres HLM de Marzhan où l’on vote AFD. Dans ces locaux branchés sur le bord de la Spree, on parle anglais plus qu’allemand. « Les migrants sont des entrepreneurs exceptionnels, répète Ana Alvarez. Ils vont changer la face du pays. Pendant ce temps, on est en train de transformer l’Allemagne en forteresse », déplore-t-elle. Cette Colombienne qui a épousé un Allemand dit avoir quitté Francfort parce qu’elle la trouvait « ennuyante » et surtout « pas assez multiculturelle ». Mais « ça viendra », dit-elle, convaincue qu’il ne pourrait en être autrement.

À Kreuzberg, où l’AFD présente une ancienne punk issue de la gauche, Sybille Schmidt, impossible de trouver la moindre affiche de l’AFD, alors que celles des « antifa » tapissent les murs. « Cette fois, je pense qu’on a atteint le niveau zéro de la communication politique, ironise le blogueur Didier Laget, qui connaît bien le quartier. De la droite à la gauche, le populisme règne ; on parle de sécurité, on aime les vieux, on aime les jeunes, on est d’ici, on est gentil, on a du coeur. »

Il faut dire que l’AFD n’a pas ménagé les coups d’éclat en recrutant un publicitaire américain, Vincent Harris, qui a travaillé pour Donald Trump. « La burka ? Nous, on préfère le bikini » ; « De nouveaux Allemands ? Nous les faisons nous-mêmes », affirment quelques-uns de ses slogans, tous plus impertinents les uns que les autres.

Ainsi s’affrontent les deux Allemagne que décrit Étienne François. L’une qui dénonce toutes les formes d’immigration, réfugiés compris, tout en n’hésitant pas à montrer du doigt les musulmans. L’autre qui traite l’AFD de fasciste et évite autant que possible les sujets qui fâchent. Convaincue qu’on ne sort de l’ambiguïté qu’à ses propres dépens, depuis le début de la campagne Angela Merkel garde le silence sur la plupart de ces questions brûlantes. Impossible de savoir par exemple si elle lèvera la suspension de la réunification familiale décrétée pour une partie des réfugiés il y a deux ans. « On verra en 2018 »,se contente-t-elle de dire en affirmant que rien de tout cela ne se reproduira plus.

Pas d’opposition

Il n’y a pas que dans les länder de l’Est que la chancelière s’est fait égratigner. En Bavière aussi. C’est en effet par cette région que sont arrivés il y a deux ans la majorité des migrants. Une étude récente révélait que le nombre d’agressions sexuelles avait augmenté de 48 % dans ce land pendant les six premiers mois de 2017. Dans 126 des 685 cas, on soupçonnait un demandeur d’asile. Il faut dire que ces derniers sont en majorité de jeunes hommes seuls. Sans compter que l’Allemagne a élargi sa définition des crimes sexuels après les agressions massives commises à Cologne pendant le Nouvel An de 2016. L’allié bavarois de Merkel, la CSU, pourrait payer le prix dimanche de son soutien à la chancelière.

Pour de nombreux observateurs, le succès de l’AFD est largement lié à la faiblesse de l’opposition au Bundestag. Alors que la CSU, souvent critique de Merkel en temps normal, adopte un profil bas en campagne pour sauver ses sièges, la gauche du SPD modère elle aussi ses critiques. « Que voulez-vous, ils sont dans le même gouvernement, la même coalition,dit Étienne François. En réalité, Merkel n’a pas vraiment d’opposant. » Ce qui ouvre un boulevard à l’AFD.

En Europe, le Bundestag demeurait un des rares parlements à ne pas compter de représentants d’un parti opposé à l’immigration. Dimanche, cette exception aura vécu. « C’est peut-être une nouvelle indication de la normalisation de l’Allemagne », dit Étienne François. Bienvenue en Europe !