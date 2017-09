Incendie de la tour Grenfell: l’enquête publique commence

Photo: Jack Hardy Associated Press

Londres — « Des réponses seront apportées », a promis jeudi le juge à la retraite chargé de l’enquête publique sur l’incendie de la tour de logements sociaux Grenfell à Londres, qui avait fait au moins 80 morts en juin et choqué le pays. L’audience s’est ouverte avec une minute de silence en mémoire des victimes, et un hommage a également été rendu aux survivants, marqués à vie par cette catastrophe, a souligné l’ancien magistrat, Martin Moore-Bick. Il a affirmé qu’il se ferait un devoir de déterminer « comment une catastrophe d’une telle ampleur a pu se produire au XXIe siècle à Londres ». Son rôle est aussi de dire si l’incendie aurait pu être évité alors que les habitants avaient alerté à plusieurs reprises la municipalité du très cossu quartier de Kensington et Chelsea, gestionnaire de la tour, lui faisant part de leurs craintes concernant la sécurité.