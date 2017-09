France: grèves en vue contre la réforme du travail

Photo: Boris Horvat Agence France-Presse

Grèves et manifestations sont prévues mardi en France contre l’assouplissement du code du travail engagé par le président Emmanuel Macron, confronté à la première mobilisation sociale de son quinquennat mais très déterminé à imposer ces délicates réformes. Cette journée aura également valeur de test pour le monde syndical, profondément divisé sur la conduite à tenir face à la loi travail de l’exécutif. Parmi les trois principaux syndicats français, FO et la CFDT sont critiques envers la réforme mais n’appellent pas à manifester, parfois contre l’avis de leurs adhérents. La CGT a de son côté appelé à protester mardi contre le nouveau texte, qui selon elle « donne les pleins pouvoirs aux employeurs ». Des grèves sont attendues dans les transports aériens et ferroviaires. Fonctionnaires, étudiants, lycéens sont conviés à participer au mouvement.