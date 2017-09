Une rentrée tendue pour Emmanuel Macron

En annonçant cette semaine la réforme du Code du travail qu’il entend mener à fond de train, le nouveau président Emmanuel Macron avait certainement conscience de la gravité du moment. Les présidents français ont beau être élus pour cinq ans, une grande partie de leur bilan se joue dans les premiers mois de la première rentrée d’automne. Du moins en fut-il ainsi pour Nicolas Sarkozy qui, en annonçant sa réforme fiscale à l’automne 2007, plomba le reste de son mandat. En quelques semaines, le président sacrifia toutes ses marges de manoeuvre budgétaires. Ce qui lui manqua cruellement lorsque la crise financière montra le bout de son nez. C’est aussi dans les tout premiers mois de son mandat que les demi-réformes que lança François Hollande imprimèrent une marque indélébile marquée au coin de l’indécision. Le président ne réussit jamais à se dégager de cette image, même en rectifiant le tir sur le plan économique un an plus tard.

Le pari est encore plus grand pour Emmanuel Macron, qui a fait presque toute sa campagne sur la libéralisation de l’économie française, qualifiée de « révolution copernicienne ». Récemment encore, le président n’a pas ménagé ses mots : « La transformation que nous opérons est celle de faire entrer la France dans le XXIe siècle et de gagner la bataille du chômage de masse, a-t-il déclaré en Autriche. Non pas de baisser d’un ou deux points le chômage, mais de profondément changer les structures économiques et sociales françaises. » Rien de moins !

Une réforme « ambitieuse »

Avouons que, pour l’heure, la partie n’est pas gagnée. Jeudi, le premier ministre, Édouard Philippe, a présenté une réforme qualifiée d’« ambitieuse, équilibrée et juste ». Ces ordonnances, qui permettent d’éviter le débat point par point à l’Assemblée nationale, visent d’abord à faciliter les congédiements, qui sont en France d’une complexité rare. Les 160 pages des textes rendus publics jeudi mettent l’accent sur les petites et moyennes entreprises, à qui elles accordent le droit de négocier des accords spécifiques et donc de déroger aux accords de branche qui façonnent l’économie française depuis des lustres. Les dommages versés aux employés en cas de licenciement seront aussi limités. Ces montants, parfois astronomiques, représentaient un véritable cauchemar pour les patrons de PME, qui devaient immobiliser des sommes importantes au cas où un employé les traînerait devant les prud’hommes. Les tribunaux français du travail sont renommés pour avoir un net penchant en faveur des salariés.

Plus de cent réunions ont été tenues durant l’été pour préparer cette réforme avec les syndicats. Résultat : malgré certaines réserves, le patronat a spontanément applaudi à des mesures qu’il attendait depuis longtemps. L’écho s’est aussitôt fait entendre à Bruxelles. Quant aux syndicats, ils réagissent pour l’instant en rangs dispersés. Force ouvrière, qui s’était radicalement opposée à la loi El Khomri durant le quinquennat de François Hollande, n’a pas appelé à manifester, contrairement à la CGT. Ce qui faisait écrire à l’éditorialiste du quotidien Le Monde que Macron avait gagné la première manche.

Reste la seconde, qui se jouera dans la rue puisque la CGT, qui dénonce « la fin du contrat de travail », a appelé à manifester dès le 12 septembre. Un appel aussitôt relayé par le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui, voulant poser en seul chef de l’opposition, ne dénonce rien de moins qu’un « coup d’État social ». Mélenchon a appelé à descendre dans la rue le 23 septembre prochain.

Selon un sondage Harris Interactive, 58 % des Français seraient opposés à cette réforme. Mais une lecture minutieuse des données montre aussi que peu de points de la réforme suscitent une opposition vraiment massive. Malgré une réelle irritation, l’électorat demeure relativement divisé sur le sujet. Plusieurs mesures suscitent même l’adhésion. Peut-être parce que les Français sont prêts à tout pour enfin faire reculer le chômage. Mais ne leur demandez pas de le faire dans l’enthousiasme.

Chute dans les sondages

Plusieurs analystes estiment que, si le président a pris soin de ménager Force ouvrière, en renforçant notamment les accords de branches dans certains domaines, c’est à cause de sa faiblesse dans les sondages. Le président a en effet perdu 14 points dans les enquêtes de popularité durant l’été. Cette chute est inédite. Le nouveau président amorce donc l’automne avec une popularité moindre que ses prédécesseurs au même moment du quinquennat. Même François Hollande n’avait pas connu une chute aussi rapide.

D’où vient cette chute soudaine ? Probablement des erreurs commises par Emmanuel Macron durant l’été. À commencer par la réduction d’un milliard d’euros des budgets de la sécurité, dont 850 millions dans ceux de l’armée, pourtant déjà saignée à blanc et à bout de force à cause de l’état d’urgence. Le président avait pourtant promis de réinvestir dans l’armée. Or, avec les attentats terroristes, les Français soutiennent massivement leur armée, qui demeure parmi les institutions les plus respectées à gauche comme à droite.

58% C’est le pourcentage de Français qui seraient opposés à la réforme du Code du travail, selon un sondage Harris Interactive.

Autre erreur d’appréciation : la proposition de créer un statut de « première dame » pour l’épouse du président, Brigitte Macron. Si la vie politique française s’est américanisée, elle ne l’est pas encore à ce point. Le tollé a été unanime et les pétitions se sont remplies dans le temps de le dire. D’autres accusent la communication bancale du président, faite de silences et d’images le montrant un jour en tenue militaire dans un sous-marin et le lendemain en tenue de football à Marseille.

À quand les résultats ?

Cette chute rapide illustre peut-être surtout la faiblesse du socle dans la population d’un président qui n’a recueilli au premier tour l’adhésion que de 24 % des électeurs. Les résultats du second tour n‘étant guère significatifs puisque n’importe qui l’aurait probablement emporté contre Marine Le Pen. Or ce socle est constitué d’électeurs à la fois de droite et de gauche, ce qui fragilise encore plus Emmanuel Macron. Le danger consiste surtout à se couper des électeurs de gauche modérés qui avaient soutenu François Hollande.

C’est probablement pourquoi le président a senti le besoin de remettre les choses à plat en remplaçant ses responsables de la communication et en accordant au magazine Le Point une entrevue-fleuve d’une vingtaine de pages qui demeurera dans les annales du quinquennat. Dans cette entrevue, renvoyant dos à dos Hollande, Sarkozy, Chirac et Mitterrand, il déclare avoir « tourné la page de trois décennies d’inefficacité ».