Brexit: les négociations s’enlisent 

Bruxelles — Européens et Britanniques se sont rejeté mutuellement jeudi la responsabilité du peu de progrès réalisés dans les négociations du Brexit, qui butent principalement sur la question explosive de la facture de sortie du Royaume-Uni de l’UE. Lancé lundi dans un climat tendu à Bruxelles, un troisième round de tractations s’est achevé jeudi sans percée significative, alors que l’horloge tourne pour organiser un divorce sans précédent programmé le 29 mars 2019 à minuit. Les 27 pays qui resteront dans l’UE ont fixé trois priorités absolues à négocier avant toute chose : la facture que devra honorer le Royaume-Uni en quittant l’Union, le sort des citoyens européens sur le sol britannique et l’avenir de la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord.