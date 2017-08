Deux policiers agressés au couteau près du palais de Buckingham

Un homme a été arrêté vendredi après avoir attaqué des policiers devant le palais de Buckingham, la résidence de la reine Elizabeth II à Londres, a annoncé la police.

« L’homme a été interpellé [...] vers 20 h 35 [15 h 35 à Montréal] par des agents [...] devant le palais de Buckingham, en possession d’un couteau. Deux agents ont été légèrement blessés au bras », a indiqué la police dans un communiqué.

Les policiers, deux hommes, ont été soignés sur place et leur état n’a pas nécessité d’hospitalisation, a-t-on ajouté de même source.

La police n’a pas indiqué si elle considérait cette affaire comme un acte de terrorisme.

Sur les réseaux sociaux, certains intervenants ont cependant affirmé que l’assaillant était armé d’un sabre, et des vidéos postées montraient de nombreuses voitures de police devant le palais, alors que les rues voisines étaient barrées.

« Coincé devant le palais de Buckingham par beaucoup de policiers en armes. Trafic bloqué », a écrit par exemple sur Twitter un témoin, Amir Jan Malik.

Stuck outside Buckingham palace with many armed police officers. Heavy rifles on display traffic at a halt #buckinghampalace

Being directed away from Buckingham Palace now as Police corden it off. No entry allowed in towards palace #buckinghampalace pic.twitter.com/dwlpRT3VJQ