Attaque de Finlande: deux nouvelles arrestations

Helsinki — La police finlandaise a arrêté mercredi deux nouveaux suspects dans le cadre de l’enquête pour acte de terrorisme ouverte après l’attaque au couteau qui a fait deux morts et huit blessés le 18 août à Turku, une ville du sud-ouest de la Finlande. « Deux hommes ont été arrêtés et sont soupçonnés d’avoir préparé un crime à caractère terroriste », a annoncé le Bureau national d’enquête (BNE) dans un communiqué. D’après l’agence de presse finlandaise STT, ces deux interpellations ont eu lieu à Turku. La nationalité des deux hommes n’a pas été confirmée, puisqu’« aux autorités finlandaises, ces derniers ont prétendu être des citoyens algériens, alors qu’ils ont déclaré être marocains aux autorités suédoises », a précisé le BNE. Les enquêteurs doutent également de l’identité du principal suspect, Abderrahman Mechkah, un Marocain de 18 ans soupçonné d’avoir porté les coups de couteau. Il a été placé mardi en détention provisoire pour meurtres et tentatives de meurtre à caractère terroriste. « En Allemagne, il avait plusieurs identités […]. En ce qui me concerne, le nom n’a pas été confirmé officiellement, ni son âge », déclarait mardi le responsable de l’enquête, Olli Töyräs. Les médias finlandais ont affirmé mercredi qu’Abderrahman Mechkah s’était intéressé aux idées du groupe armé État islamique (EI).