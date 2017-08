Au moins un mort dans un séisme sur l’île italienne d’Ischia

Rome — Un séisme de magnitude 4,0 a touché lundi soir l’île d’Ischia, au large de Naples (sud), provoquant des destructions qui ont fait un mort et neuf disparus, a annoncé la protection civile.



Une femme est morte à Casamicciola, dans le nord de la petite île touristique, tuée par des débris tombés d’une église, tandis qu’environ 25 blessés pour la plupart légers ont été enregistrés.

Peu après minuit (22 h 00 GMT), la protection civile a annoncé qu’un couple avait été tiré vivant des décombres et que les secouristes s’employaient à dégager trois enfants également en vie.

Ce séisme intervient alors que l’Italie se prépare à commémorer jeudi le premier anniversaire de celui qui avait fait 299 morts à Amatrice et dans les communes voisines dans le centre du pays. En octobre 2016, puis en janvier 2017, trois autres séismes avaient encore ravagé la même région.

Écroulements et évacuations

À Ischia, la terre a tremblé à 20 h 57 (19 h 57 GMT), avec un épicentre à 10 km de profondeur au nord-ouest de l’île. D’abord évalué à 3,6 par l’Institut national de géophysique, le séisme a été révisé à 4,0 dans la soirée.

Les pompiers ont annoncé sur Twitter avoir enregistré plusieurs écroulements et de nombreux édifices endommagés.

L’unique hôpital de l’île a été touché et a dû être en partie évacué, mais une structure provisoire était en place pour accueillir les blessés.



Selon les médias, des équipes supplémentaires de pompiers et de la protection civile se trouvaient déjà sur l’île au moment du séisme pour faire face à des feux de forêts, fléau de cet été dans tout le sud de l’Italie.



Les restaurants étaient bondés et de nombreux magasins encore ouverts en ce début de soirée d’été lorsqu’un bruit sourd a retenti et que tout s’est mis à trembler, ont raconté plusieurs témoins sur Twitter.



« Une expérience terrible, tout tremblait, plongé dans le noir, les maisons qui s’écroulent, la gorge nouée, un cauchemar », a ainsi écrit une jeune femme.



« J’étais sur le canapé à regarder la télé. Blackout, tremblements, quelque chose me tombe sur la tête, je hurle, je pleure, ma mère m’attrape et nous avons couru dehors », a raconté une autre.



L’électricité est revenue après quelques minutes, mais de nombreuses personnes sont restées dans les rues, hésitant à regagner les bâtiments.



L’île d’Ischia a souvent été frappée par des séismes, dont le plus grave remonte à juillet 1883. De magnitude 5,8, il avait fait plus de 2000 morts, dont la famille du philosophe Benedetto Croce, alors âgé de 17 ans et tiré vivant des décombres.