Un véhicule fonce sur deux abribus et tue une personne

La piste terroriste a rapidement été écartée lundi matin après qu'un véhicule a foncé sur deux abribus dans la ville portuaire française de Marseille, faisant un mort et un blessé.



L’enquête « s’oriente plutôt vers une piste psychiatrique », a indiqué le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux.



« Il n’y a aucun élément permettant en l’état de qualifier cet acte d’acte terroriste », a déclaré à l’AFP le procureur. « On a retrouvé sur lui un courrier en lien avec une clinique psychiatrique et l’on s’oriente plutôt vers cette piste », a-t-il ajouté.

La police avait procédé peu après ces incidents à l’interpellation d’une personne qui se trouvait à bord du véhicule en cause dans le secteur du Vieux-Port, selon une source policière.