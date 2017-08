Cette fois, c’est en Catalogne qu’a frappé le mal. Barcelone, à la fois métropole cosmopolite et siège d’une contestation nationaliste moderne, est touchée en son coeur comme naguère Paris, Bruxelles, Londres, Berlin.

Barcelone, ville-monde envahie par un nombre croissant de voyageurs-voyeurs venus de partout (au point de susciter un fort ressac et une réflexion salutaire sur les méfaits du tourisme de masse), constituait une cible de choix : témoin la diversité dans les nationalités des victimes de l’attentat de jeudi (qui venaient d’une trentaine de pays).

Las Ramblas, ce lieu mythique, au XXe siècle, de liberté intellectuelle, de résistance à l’obscurantisme et à la dictature de Madrid, devenu aujourd’hui un rendez-vous touristique branché et hyper-encombré, étaient toutes désignées comme nouvelle cible des ténèbres d’aujourd’hui.

Une fois de plus, comme à Paris, comme à Bruxelles ou à Londres, le corps du délit est ce terrorisme désormais emblématique du XXIe siècle, qui ne se laisse jamais oublier — l’islam extrême et violent, et ceux qui s’en réclament — aussi emblématique, aussi ancré dans notre temps que le communisme et le nazisme ont été emblématiques du XXe.

Cette fois, au-delà des hommes de main tués ou capturés à Barcelone ou à Cambrils, les yeux se tournent vers une « filière ibérique » peu à peu oubliée après le carnage de Madrid en mars 2004 (presque 200 morts attribués à al-Qaïda), mais pourtant toujours très présente, avec des liens, des bailleurs de fonds, des inspirateurs au Maghreb, au Mali, au Burkina Faso…

La police recherche toujours un certain Younès Abou Yaakoub, qui selon elle préparait des attentats (à l’explosif) de plus grande envergure encore. Il est aussi question d’un Abdelbaki es-Satty, religieux salafiste connu en Catalogne, qui dirigeait une mosquée à Ripoll (au nord de la région autonome) et aurait eu, lui, des contacts en Belgique. Ce serait le cerveau des attentats.

La localité de Ripoll, au nord de la Catalogne, semble centrale dans le complot. Sur la douzaine de suspects tués, arrêtés ou en fuite, une majorité habitaient cette municipalité (en passant : un bastion indépendantiste catalan) de 11 000 habitants, où vivent, apparemment en harmonie avec les locaux (dont ils font partie), 500 personnes d’origine marocaine… dont plusieurs immigrants de la deuxième génération, ayant du travail, parlant catalan et espagnol.

Encore une fois, diversité des cibles (après Paris, Londres, Berlin… Barcelone) ; diversité des acteurs du crime — plusieurs des terroristes tués à Cambrils, qui préparaient une attaque au couteau, passaient pour des individus sans histoire, plutôt bien intégrés —… mais unicité répétitive du schéma, de la matrice générale : l’imam tenant d’un islam strict (es-Satty), la mosquée (à Ripoll), un réseau, un discours, et pour couronner le tout : une revendication par le groupe État islamique.

Derrière les explications variables (la psychologie des jeunes terroristes, leurs difficultés personnelles, leur déracinement), derrière l’analyse sociologique ou économique (l’aliénation des banlieues, les inégalités, le racisme), la matrice de l’extrémisme religieux ou politique paraît omniprésente, d’un attentat à l’autre. Encore et toujours.

Les terroristes qui disent agir au nom du groupe État islamique ou d’al-Qaïda — sans pour autant être, dans la plupart des cas, téléguidés — ne sont pas toujours, il s’en faut de beaucoup, des marginaux sans travail accablés par la discrimination dans les villes européennes. Lorsqu’on lit leurs biographies reconstituées après le fait, on découvre qu’un bon nombre sont nés là-bas et y ont reçu leur éducation, qu’ils s’étaient intégrés dans les sociétés où leurs parents (ou grands-parents) avaient choisi de vivre.

Leur malaise, leur frustration, leur détresse (réels ou supposés) ne peuvent être pires que ceux des millions d’hommes et de femmes (immigrés ou non, boat-people ou non, musulmans ou non) qui vivent encore dans la pauvreté mais qui ne planifient pas pour autant des attentats au couteau, à la bombe ou au camion-bélier.

L’explication se trouve peut-être simplement dans la force immémoriale du fanatisme, mélange mortel d’aveuglement idéologique, de nihilisme et de dépravation morale qui a inspiré quantité de réflexions, d’analyses et de chefs-d’oeuvre littéraires, de Dostoïevski à Camus.

Il est vrai qu’aucune religion ou idéologie extrémiste n’a été historiquement épargnée par cette maladie qui pousse certaines personnes à tuer leurs semblables pour leur imposer leurs coutumes, croyances ou convictions. Mais aujourd’hui, il en reste une qui n’a manifestement pas fini de lutter avec ses démons intérieurs.