La chasse à l’homme se poursuit après les attentats de Catalogne

Les policiers espagnols traquaient vendredi le conducteur d’une camionnette qui a fauché la veille des dizaines de victimes à Barcelone, quelques heures avant un second attentat sur la côte catalane qui a porté le bilan des attaques à au moins 14 morts et une centaine de blessés.

Au lendemain de trois interpellations, la police catalane a annoncé en début d’après-midi l’arrestation à Ripoll, à une centaine de km au nord de Barcelone, d’une quatrième personne « liée aux événements des dernières heures à Cambrils et Barcelone » sans autre précision.

Aucune des quatre personnes interpellées n'avait d'antécédents en matière de terrorisme.

None of the 4 detainees arrested on the #Cambrils # and #Barcelona facts had a history of terrorism-related events