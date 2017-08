Colombie: un réseau international de trafic de migrants démantelé

Bogotá — La police colombienne a annoncé jeudi l’arrestation de 35 personnes soupçonnées d’être impliquées dans un réseau international de trafic de plus de 3200 migrants de différents pays vers les États-Unis et le Canada. Ce réseau était dirigé par deux Cubains vivant aux États-Unis et au Brésil, d’où ils contrôlaient le trafic de migrants. La police, en collaboration avec les États-Unis et Interpol, a interpellé les 35 membres présumés de ce réseau en Colombie et leurs chefs sont recherchés, selon un communiqué publié à Bogotá.