Les flammes ravagent toujours le centre du Portugal

Photo: Patricia de Melo Moreira Agence France-Presse

Maçao — Un important incendie de forêt a continué jeudi de ravager la région de Maçao, dans le centre du Portugal, où plus de 900 pompiers restaient sur le pied de guerre, tout juste deux mois après la mort de 64 personnes près de Pedrogao Grande. Sur l’ensemble du pays, plus de 1500 soldats du feu soutenus par quelque 430 véhicules tentaient dans la soirée de venir à bout d’une dizaine de foyers toujours actifs. Depuis mercredi dernier, les incendies ont fait au moins 92 blessés, dont 7 graves, et environ 130 personnes ont été évacuées des villages autour de Maçao, Sardoal et Abrantes, a indiqué la protection civile. Face à une météo prévoyant une nouvelle hausse du risque d’incendie dans les prochains jours, le gouvernement a décidé jeudi de décréter l’état de calamité publique dans plusieurs régions du centre et du nord du pays.