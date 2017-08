France: le conducteur qui a foncé sur une pizzeria est inculpé et écroué

Photo: Leonard Ortuso Agence France-Presse

Paris — L’homme qui a foncé lundi soir avec sa voiture sur une pizzeria en région parisienne, tuant une adolescente de 12 ans et blessant 13 personnes, a été inculpé mercredi soir, notamment pour meurtre aggravé, et placé en détention provisoire. David Patterson, 32 ans, a été mis en examen pour meurtre aggravé, tentatives de meurtre, dégradations par un moyen dangereux et conduite sous l’emprise de stupéfiants, a déclaré la procureure de Meaux (nord-est de la région parisienne), Dominique Laurens. « Il ne s’est pas expliqué sur son acte » devant le juge d’instruction, a-t-elle ajouté.