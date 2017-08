Une voiture fonce dans une pizzéria et fait un mort à Sept-Sorts, à l'est de Paris

Paris — Une jeune fille a été tuée lorsqu’une voiture a foncé dans la devanture d’une pizzeria en banlieue de Paris, lundi soir, et les premières déclarations du chauffeur « permettent d’écarter la piste terroriste ».



Le suspect, interpellé peu après les faits, aurait voulu se suicider, selon une source judiciaire.



Il a percuté avec une voiture la devanture d’une pizzeria à Sept-Sorts en Seine-et-Marne, département situé à l’est de Paris, selon le parquet de Meaux.



Une jeune fille de 13 ans, et non de huit ans comme indiqué dans un premier temps, « a trouvé la mort », a indiqué sur la chaîne BFMTV le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Pierre-Henry Brandet.



« Quatre autres personnes sont dans un état très sérieux et huit autres plus légèrement » blessées, a-t-il ajouté.



Le petit frère de la jeune fille tuée fait partie des blessés graves et son pronostic vital est engagé, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.



Un acte «délibéré»



Selon le parquet de Meaux, l’acte est « délibéré », mais n’a « a priori rien à voir avec un acte terroriste ». Les premières déclarations de l’homme interpellé « permettent d’écarter la piste terroriste », a confirmé une source judiciaire.



L’homme, né en 1985, est « inconnu des services de renseignement et de la justice », a précisé M. Brandet.



Cet homme, qui conduisait une BMW, a déclaré « avoir tenté de mettre fin a ses jours sans succès, hier [dimanche]. Il aurait décidé de recommencer de cette manière-là », a déclaré la source judiciaire.



Les faits sont intervenus dans un contexte de menace terroriste élevée en France et cinq jours après une attaque à la voiture-bélier contre des militaires à Levallois-Perret, dans la proche banlieue parisienne.