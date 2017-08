Oeufs contaminés: une fracture au sein de l’Europe

Les ministres de la Santé et de l'Agriculture belges témoignent à une commission du Parlement fédéral à Bruxelles alors que plusieurs pays européens s'inquiètent de la situation.

La Belgique a déploré mercredi le manque d’informations venant des Pays-Bas dans le scandale des oeufs contaminés, reprochant à ce pays de ne pas avoir informé plus rapidement ses voisins malgré la découverte dès novembre 2016 d’un insecticide dans des oeufs, une critique rejetée par La Haye.

La France a elle aussi regretté le déficit d’informations dans ce dossier. « Quand un pays comme les Pays-Bas, un des plus gros exportateurs d’oeufs au monde, ne transmet pas ce genre d’information, ça pose vraiment problème », a déclaré le ministre de l’Agriculture belge, Denis Ducarme, lors d’une audition publique extraordinaire devant des députés.

Cette critique a été relayée en creux par son homologue français, Stéphane Travert, qui a également égratigné la Belgique en exprimant son souhait d’avoir à l’avenir « des échanges beaucoup plus fructueux et beaucoup plus rapides » avec ces pays en pareille situation.

Des dizaines de millions d’oeufs ont été retirés de la vente depuis la semaine dernière dans plusieurs pays européens après les premières révélations faites aux Pays-Bas début août. L’affirmation du ministre belge a été démentie par un haut responsable de la NVWA, l’agence néerlandaise de la sécurité alimentaire.

« Le reproche que nous aurions eu vent en novembre 2016 de la présence de fipronil dans les oeufs ne correspond pas [à la vérité] », a déclaré Rob van Lint, inspecteur général de la NVWA, cité dans un communiqué.

« Un de ces signaux est arrivé en novembre 2016 comme tuyau anonyme auprès de la NVWA sur l’utilisation illégale de biocides [fipronil] lors du nettoyage de poulaillers pour lutter contre le pou rouge [un parasite qui s’attaque aux poules]. À ce moment-là, il n’y avait aucune indication d’un risque aigu pour la sécurité alimentaire. Il n’y avait pas d’indication que du fipronil pourrait se trouver aussi dans les oeufs », a-t-il soutenu.