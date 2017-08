La vraie nature de la révolution!

Révolution : tel est le titre fort évocateur du livre-programme lancé en novembre 2016 par Emmanuel Macron, alors candidat sans parti ni machine politique. Il affirmait que, pour faire face aux grandes transformations du XXIe siècle, on ne pouvait pas « répondre avec les mêmes hommes et les mêmes idées ». Cent jours après son ascension triomphale et historique à l’Élysée, qu’en est-il de cette « révolution démocratique profonde » annoncée ?

La puissante vague macroniste (près de 70 % des députés actuels soutiennent la majorité gouvernementale) a provoqué une reconfiguration inédite du paysage politique, en balayant tout d’abord plusieurs figures connues de gauche comme de droite : Benoît Hamon (PS), Najat Vallaut-Belkacem (PS), Cécile Duflot (les verts), Henri Guaino (LR), Nathalie Kosciusko-Morizet (LR). La base sociologique de l’Assemblée nationale a complètement été renouvelée : plus féminine, plus jeune et issue majoritairement de la société civile.

Le changement le plus notable se trouve au coeur même du pouvoir avec la formation d’un gouvernement qui dépasse les clivages traditionnels droite-gauche. Le cabinet, qui est d’ailleurs paritaire hommes-femmes, est formé de toutes les tendances politiques, à l’exception des extrêmes.

Même la tête exécutive bicéphale reflète cette nouvelle façon de concevoir la politique qui n’obéit pas aux logiques partisanes : un premier ministre de droite et un président issu des rangs de la gauche. Cet électrochoc a entraîné une crise politique importante chez les grands partis historiques, Les Républicains (LR) et le Parti socialiste (PS), qui doivent, s’ils veulent survivre, repenser les fondements idéologiques de leur formation respective.

Monarque républicain

La révolution des hommes est donc « En marche ! ». Mais là où il y a des hommes, il y a hommerie. La nouvelle loi sur la moralisation de la vie publique a rapidement été éclipsée par les affaires.

Quatre ministres du gouvernement, dont le garde des Sceaux, ont été visés par des enquêtes préliminaires et n’ont pas été reconduits dans leurs fonctions lors de la formation du deuxième gouvernement de Philippe Édouard à la suite des législatives. C’est le quart de l’équipe gouvernementale. L’ère de la présidence Hollande, marquée par les affaires Cahuzac, Thévenoux et Le Roux, est-elle véritablement terminée ? Les hommes changent, les pratiques demeurent.

Le nouveau style présidentiel jupitérien, pourtant apprécié à ses débuts, est déjà raillé et critiqué. En prenant le contre-pied de ses prédécesseurs — la « normalité » d’un Hollande et l’hyperprésidentialisation de Sarkozy (« agir sur tout ») —, Macron a voulu renouer avec l’esprit gaullien d’une présidence incarnée dans l’autorité, la stature, le protocole, la distance et la mesure. Ce faisant, le monarque républicain restaure plutôt qu’il révolutionne, et prête ainsi flanc à ceux qui dénoncent, dans le contexte du congédiement du chef d’état-major Pierre de Villiers, les dérives autoritaires du chef de l’État.

Les affaires et les tentations autoritaristes ne peuvent expliquer à elles seules la dégringolade du président dans les sondages (de 64 % à 54 % selon IFOP) et la fin prématurée de la période de l’état de grâce, la plus brève de l’histoire de la Ve République. C’est que la révolution des hommes n’est pas celle des idées. C’est ici que le masque de la nouveauté, de l’efficacité et de la modernité tombe.

Libéralisation

Le président Macron emprunte en réalité une voie ancienne, déjà balisée, en développant et poursuivant une politique radicalement libérale : libéralisation du travail (avec la suite de la réforme du Code du travail), rigueur budgétaire (contenir le déficit à 3 % selon les critères de Maastricht), redressement des comptes publics, réforme de l’ISF en faveur des détenteurs d’actions à la Bourse, gèle du point d’indice des fonctionnaires, baisse de l’impôt sur les sociétés, alignement de la stratégie économique sur Bruxelles et l’Allemagne de Merkel, etc. En somme, le macronisme, c’est du hollandisme et du sarkozysme sous des habits neufs.

Le désenchantement des Français est corollaire au dévoilement progressif de cette mise en scène trompeuse. Pur produit du système élitiste, le président Macron mène une politique favorable au système des puissants qui appauvrit, précarise et exclut.

Loin de répondre aux défis de la mondialisation et des inégalités croissantes, l’action du gouvernement, qui table sur une croissance pourtant anémique, enfoncera la France dans la crise démocratique et préparera ainsi le retour des extrêmes dans cinq ans. Les cent premiers jours du règne annoncent déjà son Waterloo.