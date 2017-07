Migrants: Macron met la barre très haut

Orléans — Plus de campements de rue dès l’an prochain, des demandes d’asile examinées directement en Afrique : le président français, Emmanuel Macron, a exposé jeudi une politique ambitieuse pour régler la crise des migrants, mais son projet de centres d’examen en Libye dépend d’une sécurisation de la zone. « D’ici à la fin de l’année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois », a lancé le chef de l’État, lors de la visite d’un centre d’hébergement dans le centre du pays, en prônant un logement pour « tout le monde », des simplifications administratives et des procédures de reconduite aux frontières plus efficaces. Emmanuel Macron a aussi annoncé devant des journalistes vouloir envoyer « dès cet été » en Libye des missions de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), pour examiner sur place les demandes d’asile.