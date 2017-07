Les véhicules diesel et à essence bientôt bannis

Londres — Le gouvernement britannique a annoncé mercredi vouloir mettre fin à la vente de voitures diesel ou à essence à partir de 2040 dans le cadre de son nouveau plan de lutte contre la pollution de l’air.La décision britannique survient trois semaines après une annonce similaire de la France. L’objectif est de réduire la pollution au dioxyde d’azote, ou NO2, produit en particulier par les voitures et les camions. Le Royaume-Uni figure parmi les cinq pays mis en garde en février par la Commission européenne pour la qualité de leur air, avec la France et l’Allemagne. Selon des chiffres officiels, cette pollution tue plus de 40 000 personnes par an dans le pays et provoque une épidémie de maladies respiratoires, en particulier chez les jeunes enfants.