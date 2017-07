Corruption en Espagne: Rajoy appelé à témoigner

San Fernando de Henares — Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a assuré mercredi devant la justice ne rien savoir des finances du parti qu’il dirige depuis 2004, pourtant empêtré dans de nombreuses affaires de corruption. Un moment d’histoire pour l’Espagne, puisque jamais jusque-là aucun chef de gouvernement en exercice n’avait pris place dans un prétoire. Au sein du Parti populaire (PP, conservateur), « il y a une séparation claire et nette […] entre les affaires économiques et politiques », a-t-il dit d’entrée de jeu. M. Rajoy, au pouvoir depuis fin 2011, était appelé à témoigner dans le procès dit « Gürtel » sur des pots-de-vin versés à des élus et des responsables de son parti en échange de juteux contrats publics. L’affaire, qui compte 37 prévenus, est jugée depuis octobre 2016. Ses protagonistes sont Francisco Correa, un entrepreneur, et Luis Barcenas, ancien intendant et trésorier du PP, un temps proche de Mariano Rajoy.