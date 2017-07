Tenir tête à Erdogan

Lundi dernier s’est ouvert à Istanbul le procès pour complicités « terroristes » de 17 journalistes du Cumhuriyet, journal phare de ce qui reste aujourd’hui de presse indépendante en Turquie. Nouveau chapitre dans le coup d’État que mène le président Recep Tayyip Erdogan contre les libertés démocratiques.

Il doit durer une dizaine de jours, ce procès absurde et consternant intenté contre journalistes, chroniqueurs et éditorialistes parmi les plus réputés du pays. Ils sont accusés d’avoir aidé une ou plusieurs « organisations terroristes » — lire les séparatistes kurdes du PKK et le mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, considéré par Erdogan comme le cerveau de la tentative de putsch du 15 juillet 2016. Des accusations manifestement délirantes qui visent essentiellement à en finir avec l’opposition et la liberté de presse en Turquie de la part d’un régime qui, depuis un an, a procédé au limogeage de plus de 110 000 personnes par vagues successives et en a fait arrêter 50 000 autres — dont tout récemment des défenseurs étrangers des droits de la personne, jetant de l’huile sur le feu de la crise qui empoisonne les relations entre Ankara et Berlin.

Il va de soi que les positions laïques et de centre gauche que défendent les journalistes du Cumhuriyet (La République), le plus vieux journal du pays, ne sont pas au goût d’un président qui, hier icône de l’islam modéré et de l’ouverture au monde, prône aujourd’hui, par une approche ultrarépressive et un repli nationaliste, l’islamisation de la société turque. Qu’il s’attaque à un journal dont la crédibilité est indéniable illustre l’ampleur du déraillement autoritaire, pour ne pas dire fascisant, que sont en train de se voir imposer les Turcs.

« Ce procès est une épreuve pour la Turquie, a déclaré l’éditorialiste Aydin Engin, l’un des accusés. Erdogan dit que la justice est neutre en Turquie, nous allons voir. »

Il est aussi une épreuve pour l’Europe, abasourdie par le comportement d’un président dont le projet politique essentiel ne semble plus être que de se maintenir au pouvoir à tout prix. De démocrate à autocrate, la métamorphose de M. Erdogan est en effet un phénomène qui n’est facile ni à expliquer ni à contrer. Cette mutation s’est manifestée avec la répression très violente des grandes manifestations de Gezi Parc, en 2013. Elle s’est progressivement cristallisée autour de manoeuvres constitutionnelles et électorales pour asseoir son pouvoir et autour de la traque des gülenistes dans la foulée du coup d’État raté de 2016.

L’émergence de l’AKP et son arrivée au pouvoir en 2002 ont profondément divisé les rangs progressistes, rappelait cette semaine en entrevue à Libération l’intellectuel turc Murat Belge. Dans un pays où l’armée imposait le credo kémaliste, le discours modéré de ce « jeune réformateur » a séduit les uns et inquiété les autres. Si bien que la dérive antidémocratique de M. Erdogan, note cet intellectuel, a au moins le mérite aujourd’hui de rapprocher « les composantes laïques et progressistes dans une opposition à cette nouvelle donne ».

L’Europe a le devoir d’accompagner cette opposition — dans un contexte où Ankara prétend encore vouloir rejoindre l’Union. Il n’est donc certainement pas question pour Bruxelles de rouvrir les négociations d’adhésion. Principal partenaire commercial de la Turquie, Berlin a plusieurs cartes dans son jeu. Il a joué la bonne cette semaine en frappant Ankara au portefeuille avec une série de mesures d’avertissement de nature économique. En réalité, le discours ultrapopuliste d’Erdogan entre en contradiction avec le fait que le développement économique de la Turquie passe forcément par des relations saines avec l’Europe et l’Allemagne, y compris dans la crise des réfugiés. Il faut faire en sorte que la politique répressive d’Erdogan se retourne contre lui.