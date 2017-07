Sanctions antirusses: mise en garde de Bruxelles; Moscou temporise

Bruxelles a mis en garde mercredi Washington contre d’éventuelles représailles après l’adoption par le Congrès américain de nouvelles sanctions contre la Russie, craignant qu’elles ne pénalisent les entreprises énergétiques européennes et divisent davantage l’Occident.

De son côté, le Kremlin a choisi de temporiser, soulignant qu’il s’agissait pour l’instant d’un projet de loi.

Au cas où la loi serait adoptée par le Sénat américain, « le chef d’État, Vladimir Poutine, prendrait une décision » sur une éventuelle riposte russe, a précisé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le vote du Sénat aura probablement lieu à la mi-août.

Pour les 28 pays de l’Union européenne, la proposition de loi américaine risque d’avoir des conséquences désastreuses.

Par conséquent, la Commission européenne « a conclu aujourd’hui que, si ses inquiétudes ne sont pas suffisamment prises en compte, elle est prête à agir de façon appropriée en l’espace de quelques jours », a averti son président, Jean-Claude Juncker, dans un communiqué.

Les sanctions américaines pourraient en effet menacer l’une des priorités de la présidence de M. Juncker, à savoir une politique visant à garantir l’approvisionnement énergétique de l’UE.

La nouvelle loi donnerait au président Donald Trump la possibilité de sanctionner les entreprises qui travaillent sur des pipelines venant de la Russie, en limitant par exemple leur accès aux banques américaines ou en les excluant des marchés publics aux États-Unis.

Cette disposition pourrait en théorie pénaliser à terme les groupes européens partenaires du projet de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne via la Baltique : le français Engie, les allemands Uniper (ex-EON) et Wintershall (BASF), l’autrichien OMV et l’anglo-néerlandais Shell.

Le p.-d.g. de Wintershall, filiale énergétique de l’allemand BASF, Mario Mehren, s’est emporté : « Les sanctions ne doivent pas être utilisées comme un élément visant à promouvoir ses propres intérêts économiques, par exemple pour vendre du gaz liquifié américain. »

À Berlin, le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Martin Schäfer, a toutefois tenté de calmer le jeu. Il a estimé que, malgré tout, « la version adoptée du texte s’était nettement améliorée », soulignant que, sur plusieurs points, il est maintenant mentionné que le président Trump doit consulter ses partenaires européens, notamment sur la question cruciale de l’approvisionnement énergétique de l’Europe par la Russie.

En outre, l’UE a dénoncé un acte « unilatéral » qui rompt avec la tradition de concertation entre Washington et Bruxelles sur les sanctions à l’encontre de la Russie, dont les secteurs financier et de la défense ont été ciblés depuis trois ans.

Le vote du Congrès fissure ainsi l’unité affichée entre les États-Unis et l’Union européenne face à Moscou depuis l’annexion de la Crimée en 2014, suivie d’une guerre qui a fait plus de 10 000 morts dans l’est de l’Ukraine.