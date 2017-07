Barcelone se souvient des JO 1992 sur fond de fièvre séparatiste

Madrid — Barcelone a commémoré mardi les 25 ans des Jeux olympiques de 1992, le début de l’âge d’or du sport espagnol, alors que la Catalogne est aujourd’hui au coeur d’un conflit entre son gouvernement indépendantiste et Madrid.

Le roi d’Espagne, Felipe VI, et le président régional Carles Puigdemont, déterminé à organiser le 1er octobre un référendum sur l’indépendance de la région et à proclamer une République catalane si le oui l’emporte, sont apparus côte à côte et ont fait référence, à plusieurs reprises, à cette crise.

Le roi a affirmé, en catalan, que les Jeux prouvaient « les grands succès que nous pouvons avoir quand nous travaillons ensemble et dans la même direction ». Avant lui, Carles Puigdemont a affirmé que les Jeux avaient montré que la société catalane avait « toujours opté pour le multilatéralisme et les principes qui la fondent : le respect, le dialogue et l’accord ». Des références feutrées au conflit entre séparatistes et gouvernement central, lequel assure que le référendum, déclaré anticonstitutionnel par la justice espagnole, n’aura pas lieu.

Lors de la compétition, les sportifs espagnols avaient brillé, remportant 22 médailles, le meilleur résultat de l’Espagne encore aujourd’hui. Le sport espagnol avait à l’occasion entamé sa montée en puissance dans les grands sports mondiaux : football, tennis, cyclisme, basket…

Avec l’Exposition universelle de Séville et Madrid capitale européenne de la culture, qui eurent lieu la même année, les Jeux avaient marqué l’entrée de l’Espagne dans la modernité, 17 ans après la fin de la dictature de Francisco Franco (1939-1975).

La situation actuelle est bien loin de cette ambiance, le sport espagnol étant, comme la politique, gangrené par les affaires de corruption, la dernière en date ayant concerné le président de la fédération de football, Angel Maria Villar, incarcéré et sur le point d’être suspendu de ses fonctions.

La fièvre indépendantiste a même gagné le milieu du sport, l’exemple le plus frappant étant Pep Guardiola : lauréat en 1992 de la médaille d’or avec l’équipe olympique de football, il est aujourd’hui un fervent indépendantiste. Le mythique FC Barcelone, symbole de l’identité catalane, défend ouvertement la tenue d’un référendum en accord avec Madrid.