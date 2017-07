Sécheresse: Rome va fermer le robinet huit heures par jour

En raison de la sécheresse qui s’abat sur l’Italie, les autorités de la capitale ont décidé de priver les habitants d’eau courante pendant un tiers de la journée. Une mesure qui prendra effet dès vendredi.

Il y avait l’eau Julia, l’eau Augusta ou l’eau Claudia, du nom des empereurs ou patriciens romains bâtisseurs des aqueducs assurant l’approvisionnement hydrique de Rome. Depuis plus de deux mille ans, la Cité éternelle n’a jamais vraiment connu de pénurie d’eau. Jusqu’à l’alarme lancée samedi par le président démocrate de la région du Latium, Nicola Zingaretti : « Malheureusement, nous assistons à une tragédie. L’eau à Rome vient à manquer. » La veille, il avait décidé d’interrompre les prélèvements d’eau potable dans le lac de Bracciano, situé à une quarantaine de kilomètres au nord de la ville et qui sert en partie de réserve hydrique à la capitale. Le niveau de ce bassin naturel est déjà descendu de 1,5 mètre et met en danger l’équilibre écologique de la zone. Avec 86 000 mètres cubes d’eau prélevés chaque jour, le niveau du lac baisse quotidiennement de 1,5 millimètre, auquel il faut ajouter 8 millimètres de diminution provoquée par la sécheresse. « À partir du 28 juillet, pour un million et demi de Romains [à tour de rôle], l’eau sera rationnée et les robinets seront à sec huit heures par jour », a annoncé, en conséquence, l’Acea, la société qui gère l’approvisionnement.

Depuis plusieurs semaines, Rome est en proie à une sécheresse exceptionnelle. « En juillet, la diminution du volume des précipitations est de 72 % par rapport à l’an passé, détaille le syndicat agricole Coldiretti. En juin, la baisse était de 74 % ; 56 % en avril et mai. Nous sommes face à une crise hydrique d’une portée historique. »

« À Rome, comme ailleurs, on continue à sous-évaluer le vrai problème, à savoir le changement climatique, affirme dans les colonnes du Corriere della Sera le grand architecte et essayiste Paolo Portoghesi. L’Italie est devenue un pays tropical, l’harmonie parfaite a laissé la place à un conflit pérenne des éléments. »

Pô à sec

De fait, au-delà de la capitale, c’est toute l’Italie, pourtant dotée de ressources hydriques importantes (glaciers, lacs, fleuves, etc.), qui souffre de la sécheresse « la plus grave depuis deux cents ans », selon La Repubblica. En moyenne, depuis le début de l’année, le déficit de précipitations par rapport à l’an passé est de l’ordre de 60 %, en de nombreux endroits le Pô est à sec et le niveau du lac de Garde a baissé de près de 70 centimètres. Les incendies ravagent la péninsule et les orages de pluie et de grêle, imprévus, tempétueux et violents, ont provoqué des dévastations sur les deux tiers des champs cultivés du pays.

Toutes les études indiquent que le changement climatique produira des sécheresses prolongées en été et des pluies intenses et concentrées en automne et en hiver. « Nous aurons la même disponibilité en eau, mais distribuée de manière différente selon les périodes », prédit Alessio Pittarelli, coordinateur de l’Observatoire sur l’utilisation hydrique du Pô, pour qui l’urgence est de planifier les réponses à apporter aux nouvelles conditions météorologiques. Ce que Rome a longtemps délaissé, au point de se retrouver aujourd’hui menacée d’un rationnement qui devrait toucher toute la ville, y compris les bâtiments publics et les fontaines. Dans la capitale, non seulement les habitants consomment 300 litres d’eau par jour, contre 245 litres en moyenne en Italie, mais surtout, la ville, autrefois surnommée la « reine des eaux », n’a pas entretenu son réseau.

« Passoires »

Les conduites en mauvais état et les détournements abusifs font que 44 % de l’eau pompée n’arrive pas à destination. La plupart des infrastructures ont été construites il y a plus de trente ans et les investissements pour moderniser les installations n’ont pas été effectués. « Pour affronter le manque d’eau, la solution n’est pas de puiser dans les lacs, martèle Roberto Sacchi, président régional de Legambiente, la principale association italienne de défense de l’environnement. Il faut développer la consommation responsable et ajuster les conduites passoires. »

En attendant, le ministre des Politiques agricoles, Maurizio Martina, n’exclut pas de proclamer l’état de calamité naturelle pour aider les agriculteurs. Les politiciens romains, eux, se renvoient les responsabilités. Les démocrates accusent la majorité municipale de Virginia Raggi (Mouvement Cinq Étoiles), et réciproquement. A priori, il reste quelques jours, d’ici à vendredi, pour trouver une solution de rechange et éviter les coupures d’eau. Mais le président de l’Acea a douché les espoirs : « En une semaine, nous ne trouverons pas de solution. »

Nul ne sait combien de temps pourrait durer le rationnement. Cela dépendra en partie des conditions climatiques. Les Romains pourraient en venir à souhaiter que le ciel leur tombe, un peu, sur la tête.