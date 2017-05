L’Ukraine bloque les réseaux sociaux russes

L’Ukraine a ordonné mardi le blocage sur son territoire de toute une série de services Internet russes, dont ses très populaires réseaux sociaux, dans le cadre de nouvelles sanctions contre Moscou dénoncées par des organisations de défense des droits de la personne.

Actées par un décret du président Petro Porochenko, ces mesures controversées visent en particulier VKontakte (VK), souvent présenté comme l’équivalent russe de Facebook, à l’audience considérable dans toute l’ex-URSS, mais aussi le moteur de recherche Yandex. Elles toucheront des millions d’utilisateurs ukrainiens.

Vivement critiquée par les internautes ukrainiens, cette décision intensifie la guerre économique, mais aussi la guerre de l’information auxquelles se livrent Kiev et Moscou depuis l’annexion de la Crimée en mars 2014, suivie d’un conflit dans l’est avec des séparatistes prorusses soutenus militairement selon les autorités ukrainiennes par la Russie, qui dément. Les combats y ont fait plus de 10 000 morts en trois ans.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé « une nouvelle manifestation de la politique inamicale et à courte vue suivie vis-à-vis de la Russie, une nouvelle décision après tant d’autres qui violent le droit des Ukrainiens de s’informer ». Il n’a pas exclu des mesures de rétorsion.

« Le régime de Kiev se dirige à grands pas vers la construction d’un État autoritaire », a renchéri le ministère russe des Affaires étrangères.

Dans le détail, la liste noire diffusée par la présidence ukrainienne cite le groupe Mail.ru, du milliardaire Alicher Ousmanov, connu pour le service de messagerie du même nom et surtout ses filiales de réseaux sociaux, les très populaires VK (16 millions d’utilisateurs en Ukraine) et Odnoklassniki.

Ces sanctions ciblent aussi le groupe Yandex, coté à New York, qui détient un moteur de recherche très populaire et a mis au point de nombreux services (agrégateur d’articles de presse, cartographie, etc.), et les antivirus des laboratoires Kaspersky.

Dans des communiqués distincts, Mail.ru et Yandex ont dit regretter une décision qui pénalise avant tout selon eux leurs utilisateurs ukrainiens, mais ne devrait pas avoir d’importantes répercussions financières sur leurs bilans.