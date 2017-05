Vague mondiale de cyberattaques

Les autorités américaines ont mis en garde vendredi contre une vague de cyberattaques simultanées « dans plusieurs pays dans le monde », à l’aide d’un logiciel de rançon, et conseillé de ne pas payer les pirates informatiques.

« Nous avons reçu de multiples rapports d’infection par un logiciel de rançon. [...] Particuliers et organisations sont encouragés à ne pas payer la rançon, car cela ne garantit pas que l’accès aux données sera restauré », a écrit le ministère de la Sécurité intérieure dans un communiqué.

Cette vague d’attaques informatiques de « portée mondiale » suscite l’inquiétude des experts en sécurité qui pointent l’exploitation d’une faiblesse dans les systèmes Windows, divulguée dans des documents piratés de l’agence de renseignement américaine NSA.

Le logiciel verrouille les fichiers des utilisateurs et les force à payer une somme d’argent sous forme de bitcoins pour en recouvrer l’usage.

Ces attaques informatiques ont notamment touché le service public de santé britannique (NHS), bloquant les ordinateurs de nombreux hôpitaux du pays et le géant des télécoms espagnol Telefonica.

Des organisations en Australie, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et au Mexique ont également été touchées selon des analystes.

Le chercheur Costin Raiu, de la société de sécurité Kaspersky, basée en Russie, a indiqué dans un tweet : « Jusqu’à présent, nous avons enregistré plus de 45 000 attaques du logiciel de rançon #WannaCry dans 74 pays à travers le monde. Et le chiffre augmente rapidement. »

