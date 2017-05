J’étais très récemment en France. Diable que j’ai trouvé les Français moroses et découragés ! Et que de jeunes Français rencontrés souhaitent immigrer au Québec! Pour eux, leur pays n’a pas d’avenir. Il est bien vrai qu’il y a beaucoup de monde en France, avec un chômage endémique et une bureaucratie pas mal plus compliquée que la nôtre.

L’élection du jeune président Macron amènera une bouffée d’air frais dans un pays qui en a grandement besoin. Il importe au plus haut point que celui-ci redonne confiance aux Français. S’il y réussit, ce sera un grand pas dans la bonne voie. Et les réformes toujours reportées, mais nécessaires, devraient suivre. Oui ! La France doit absolument sortir de sa morosité ! Elle mérite mieux que ce qu’elle est maintenant. Elle demeure un pays si beau. Mais je crois que pour un certain temps encore, bien des jeunes Français lorgneront la terre des cousins d’Amérique. Ce qui devrait être un plus pour le Québec !