France: une victoire sur fond de division

Malgré la majorité forte avec laquelle Emmanuel Macron a remporté le deuxième tour de l’élection présidentielle française, le nouveau président de la République est loin de faire l’unanimité chez ses compatriotes. En effet, on estime que près d’un électeur sur deux a voté pour lui afin de bloquer Marine Le Pen et non par conviction.

« Le fait qu’il y a eu environ 25 % d’abstentionnisme et que plus de 12 % des gens se sont déplacés pour déposer un bulletin de vote blanc, ça montre que beaucoup d’électeurs n’étaient pas convaincus par la candidature de Macron », estime Frédéric Mérand, directeur du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CERIUM).

Rassembler

Ainsi, le premier défi qui attend le nouveau président est de rassembler l’électorat en vue d’obtenir une majorité au parlement lors des élections législatives qui se tiendront le 11 et le 18 juin prochain. « C’est le troisième tour qui commence », souligne Louise Beaudoin, ancienne ministre des Relations internationales du Québec, qui a consacré une partie de sa carrière à la relation entre la France et la province.

« Dans son second discours, il a dit qu’il serait combatif pour obtenir cette majorité, note Julien Tourreille, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand et collaborateur au Devoir. Toutefois, les autres partis ne l’entendent pas de cette façon ; ils veulent prendre leur revanche aux législatives. » Le chercheur souligne que 61 % des Français ont dit ne pas vouloir que Macron ait une majorité absolue au parlement.

« Ce sera difficile, d’autant plus que son mouvement a juste un an et est peu structuré localement », ajoute Antoine Rayroux, professeur au département de sciences politiques de l’Université Concordia. Ce qui pourrait toutefois jouer en faveur du nouveau président est la conjoncture favorable dont il bénéficie actuellement. « Il y a un effet d’entraînement qui joue toujours en faveur du candidat qui a gagné la présidentielle », explique M. Rayroux.

Économie, Europe et terrorisme

Parmi les dossiers qui attendent le nouveau président, l’économie sera prioritaire. « La question de l’économie et du chômage, c’est sur quoi il sera jugé en fin de compte, dans cinq ans », affirme M. Toureille.

Le chômage touche durement certaines régions en France, bien que la situation se soit améliorée depuis un an. « Il a dit qu’il s’occuperait des plus démunis. Il ne faut pas qu’il donne l’impression qu’il n’y en a que pour les plus riches ou les gagnants de la mondialisation », souligne Mme Beaudoin.

Le terrorisme est aussi un enjeu inévitable dans une France qui a été la cible d’attentats ces dernières années. « Ils sont encore en situation d’urgence, c’est un défi considérable », ajoute celle qui a été nommée grande officière de la Légion d’honneur en février dernier.

Enfin, Emmanuel Macron a beaucoup misé sur l’Union européenne. « C’est le premier candidat à la présidentielle qui a autant mis l’accent sur son engagement pro-européen, affirme M. Mérand. C’est la carte qu’il a jouée contre Marine Le Pen. Il faut donc s’attendre à ce qu’il fasse des propositions assez audacieuses et qu’il joue un rôle important dans ce domaine. »

Liens avec le Canada

Le plus jeune président de la France, âgé de 39 ans, devrait bien s’entendre avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, notent les experts interrogés par Le Devoir. « Ils sont jeunes, photogéniques et croient tous les deux au libre-échange et à la mondialisation », indique Mme Beaudoin.

M. Rayroux note cependant un bémol : alors qu’Emmanuel Macron était le seul candidat à s’être clairement positionné en faveur de l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, il a nuancé son discours après le premier tour de l’élection. « Il dit maintenant vouloir rassembler un comité d’experts pour évaluer les conséquences de l’accord, et ce, avant que la France ratifie l’entente. »

Le défi est plus grand en ce qui concerne le Québec, territoire francophone méconnu du nouveau président. « Est-ce qu’il va comprendre qu’il y a une relation directe et privilégiée qu’il faut entretenir ? » se questionne Mme Beaudoin.

À son avis, Roland Lescure, ancien vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui a quitté son poste pour se consacrer au mouvement En marche !, pourrait jouer un rôle déterminant dans le développement de ces liens.

Fait à noter, selon M. Mérand, il ne faut pas s’attendre à ce que Macron soit proche des partis indépendantistes. « Le mouvement souverainiste va à l’encontre de ce qu’il promeut dans l’Union européenne », avance-t-il.