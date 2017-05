Emmanuel Macron est élu président de la France

Les faits saillants À 39 ans, Macron devient le plus jeune président élu de la France.



Il est élu avec 65,5 à 66,1 % des voix, contre 33,9 à 34,5 % à sa rivale Marine Le Pen, selon les premières estimations.



​Le scrutin est marqué par une forte abstention, entre 25,3 et 27 %.



​Au premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril, l'abstention était de 22,23 % des électeurs inscrits. Les blancs et nuls approchent les 9 % des inscrits, ce qui est un record pour une présidentielle.



Réactions



« Une nouvelle page de notre longue histoire s’ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l’espoir et de la confiance retrouvés », a déclaré Emmanuel Macron peu après le dévoilement des premiers résultats.



Marine Le Pen a salué « un résultat historique et massif » pour son parti, le Front national. Celui-ci est « la première force d’opposition », a déclaré la candidate déchue. « Je serai à la tête du combat » des élections législatives des 11 et 18 juin, a-t-elle ajouté.



À Montréal



Dans la métropole québécoise, les Français expatriés ont voté à près de 91 % pour Emmanuel Macron. Le taux de participation était de 42 %.

« Peste et cholera »

Campagne rocambolesque

Après sa victoire spectaculaire sur les partis traditionnels, Emmanuel Macron va devoir maintenant tenter de rassembler une France profondément divisée — l’une urbaine, plutôt favorisée, réformatrice, l’autre plus rurale, déshéritée, séduite par les extrêmes — et s’atteler à des chantiers majeurs : lutte contre un chômage endémique (10 %), antiterrorisme, relance de l’Europe…Sévèrement battue, la candidate anti-immigration et anti-euro, 48 ans, s’est félicitée d’avoir obtenu un « résultat historique et massif » pour l’extrême droite française qui devient selon elle « la première force d’opposition ». À l’en croire, le scrutin, marqué par une forte abstention évaluée à plus de 25 % par les sondeurs, promet « une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes ».Emmanuel Macron a mené campagne avec son mouvement En marche ! créé il y a un an sur le thème du renouvellement politique, avec une ligne pro-européenne et un programme libéral, tant en économie que sur les questions de société. Son credo : « Une France ouverte dans une Europe qui protège ».Face à lui, la patronne du parti Front National (FN) avait mené l’offensive contre l’Europe, la mondialisation et les « élites ». Celle qui se présentait comme la « candidate du peuple » misait sur la vague qui a porté Donald Trump à la Maison-Blanche et conduit la Grande-Bretagne à voter pour la sortie de l’Union européenne.Le président élu et son adversaire battue ont eu un échange téléphonique « bref » et « cordial » dimanche soir, selon l’entourage de M. Macron.Après son score déjà « historique » au premier tour, les appels de tous bords s’étaient multipliés pour « faire barrage » à l’extrême droite, présente au second tour de la présidentielle pour la deuxième fois dans l’histoire de son parti FN. Mais le « front républicain » auquel le père de Marine Le Pen, Jean-Marie, s’était heurté en 2002 s’est fissuré.L’entre deux tours a vu se cristalliser contre Emmanuel Macron le rejet violent d’une partie des électeurs, dont les militants de la gauche radicale emmenée par Jean-Luc Mélenchon (19,58 % des voix au premier tour), qui ont refusé de choisir entre « la peste et le choléra ».Emmanuel Macron, ancien banquier et ministre de l’Économie, qui avait démissionné en août 2016 du gouvernement socialiste pour se présenter à l’élection suprême, devient le plus jeune président de l’Histoire de France, devant Louis-Napoléon Bonaparte (40 ans en 1848). Il sera également l’un des chefs d’État les plus jeunes au monde.Il obtient un mandat de cinq ans à la tête d’une des grandes puissances mondiales, détentrice de l’arme nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et moteur de l’Union européenne.Son premier défi, de taille, sera d’obtenir une majorité parlementaire lors des législatives des 11 et 18 juin, indispensable pour pouvoir gouverner et mettre en œuvre son programme — vaste réforme du droit du travail, réduction des dépenses publiques, renforcement du couple franco-allemand.La victoire de ce fils de médecins au physique de jeune premier, yeux bleus et coupe sage, issu des écoles de l’élite française, clôt une campagne électorale riche en coups de théâtre.Les grands ténors politiques ont trébuché les uns après les autres, à commencer par le président socialiste sortant François Hollande, qui a renoncé à briguer un second mandat faute de soutien populaire et d’appui ferme de sa majorité.Les deux grands partis traditionnels de gauche et de droite qui se succèdent au pouvoir depuis des décennies ont été disqualifiés à l’issue du premier tour, une première dans l’histoire politique d’après-guerre.Pendant des mois, les débats de fond ont été éclipsés par les affaires d’emplois présumés fictifs touchant le candidat de droite François Fillon et Marine Le Pen.Pendant l’entre deux tours, la tension a culminé lors d’une joute télévisée d’une brutalité sans précédent entre les deux finalistes.Et vendredi, juste avant la clôture de la campagne, des hackers ont piraté et publié sur les réseaux sociaux des documents internes de l’équipe d’Emmanuel Macron, abondamment relayés par l’extrême droite sur Twitter.