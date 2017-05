Theresa May accuse Bruxelles de vouloir torpiller le Brexit

Londres — La première ministre britannique, Theresa May, a durci le ton mercredi sur le Brexit, accusant Bruxelles de vouloir influencer l’issue des législatives au Royaume-Uni, tandis que l’Union européenne a mis en garde contre « l’illusion » d’une sortie « sans douleur ».

« Certains à Bruxelles ne veulent pas le succès des négociations, ne veulent pas que le Royaume-Uni réussisse », a-t-elle dit sur un ton dur devant sa résidence du 10, Downing Street, après avoir menacé la veille de se montrer « sacrément coriace » dans les négociations.

« La Commission européenne a durci sa position de négociation. Des menaces ont été proférées contre le Royaume-Uni par des politiciens et responsables européens », a-t-elle encore dit, estimant que « tout cela était délibérément programmé pour influencer le résultat des élections » législatives du 8 juin, qu’elle a convoquées pour renforcer sa position en vue des négociations.

Ces propos ponctuent une séquence difficile pour la chef de l’exécutif britannique après la parution dimanche d’un article dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) relatant un dîner de travail entre Mme May et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, la semaine dernière à Londres.

Selon le journal allemand, M. Juncker aurait estimé que Mme May vivait dans « une autre galaxie » en raison de ses exigences de négociation. Le lendemain de ce dîner, la chancelière allemande, Angela Merkel, avait averti Londres de ne pas se faire d’« illusions » sur les implications du divorce.

Mais pour Theresa May, la position britannique a été « déformée par la presse continentale ».

Crispation

Signe de la crispation entre Londres et Bruxelles, le négociateur en chef de l’UE pour le Brexit, Michel Barnier, avait souligné plus tôt mercredi que le Brexit ne se ferait pas « rapidement et sans douleur ». « Certains créent l’illusion que le Brexit n’aura pas d’impact matériel sur nos vies ou que les négociations pourraient être conclues rapidement et sans douleur », a regretté le Français, désigné par la Commission et les États membres pour les représenter à la table des négociations. Prêt « à toutes les options » sur l’issue des pourparlers, M. Barnier a toutefois insisté sur le fait que l’objectif restait d’obtenir un accord pour une sortie organisée.

Le mandat présenté à Bruxelles regroupe « les questions qui, à ce stade, ont été reconnues comme strictement nécessaires à un retrait ordonné du Royaume-Uni », selon le document publié mercredi.