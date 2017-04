Brexit: Merkel et May s’affrontent

Berlin — La chancelière allemande et la première ministre britannique se sont affrontées sur le Brexit jeudi, Angela Merkel prévenant les Britanniques de n’attendre aucune mansuétude dans les négociations, tandis que Theresa May accusait les Européens de « s’unir contre » son pays. « Un pays tiers ne bénéficiera pas des mêmes droits, ou de droits plus avantageux, qu’un pays membre » de l’UE, a dit Mme Merkel devant les députés allemands. Dans la soirée, Mme May a réagi en affirmant que « les négociations vont être difficiles ». Un sommet de l’UE sans le Royaume-Uni, qui doit fixer ses positions de négociation, aura lieu demain. Selon un projet de texte pour le sommet, l’UE entend se concentrer sur la défense des droits des citoyens (de l’UE résidant au Royaume-Uni et des Britanniques établis dans le reste de l’UE), sur les engagements financiers pris par Londres auprès de l’UE ou encore sur leur future relation commune.