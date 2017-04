De la France debout à la France en marche ?

On entend un gros ouf ! venant de la presse internationale à la suite des résultats du premier tour de la présidentielle en France. Ce qui est le plus remarquable ici, c’est que les courants d’opinion les plus variés ont pu s’exprimer au sein de l’Hexagone, tandis qu’une grande cohésion de la classe politique française, sinon la société civile s’est constituée dès lundi autour du candidat pragmatique et progressiste Emmanuel Macron (pro-Europe), pour que puisse triompher la voix de la modération sur celle d’un extrémisme primaire !

Pour nous au Québec, il y a de quoi être fier de ce rebond de celle qu’on a déjà appelé la mère patrie, la métropole, de son exercice démocratique et efficace avec le scrutin à deux tours, et ce, compte tenu d’une forte angoisse récente, teintée d’insécurité depuis les attentats perpétrés à Charlie Hebdo le mercredi 7 janvier 2015, la tuerie macabre au Bataclan du vendredi 13 (quelle date atroce !) novembre de la même année, les attentats du 14 juillet dernier à Nice, cet assassinat stupide sur les Champs-Élysées encore vendredi, l’incertitude européenne, etc.

Depuis l’effondrement de la France de Vichy et le relèvement qui a suivi avec la Libération, on aura pu ainsi voir d’abord la France debout (comment imaginer pire que les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale désormais ?) avec l’ascension politique de Charles de Gaulle. En passant, ce n’est pas la première fois en France que les partis politiques implosent dans la mouvance qu’on retrouve actuellement. C’est sur les mêmes ruines fumantes de l’après-guerre et des aléas de la IVe République (lire l’excellente biographie de CDG par Max Gallo sur cet épisode) que s’est édifié le modèle gaulliste de la Ve République, qui a tout de même fait long feu jusqu’à maintenant, dans l’alternance entre courants fortement différenciés, voire de cohabitation pas toujours facile. Au-dessus de toute cette mêlée s’était édifiée la légitimité présidentielle (et ne l’oublions pas, de son suffrage universel), avec ses longs septennats qui furent plus tard révisés à la baisse (de sept ans à cinq ans) avec le tournant du millénaire.

Quoi qu’il en soit, on peut maintenant — au moins à distance — respirer un peu mieux pour la suite des choses dans deux semaines, à savoir un resserrement de la cohésion nationale (contre la tentation du repli identitaire qui guette à présent plusieurs pays et un affaiblissement appréhendé de l’Europe). Comment imaginer que les Français, instigateurs d’une Europe égalitaire, moderne — depuis les campagnes napoléoniennes ! — puissent même s’en écarter ? Exit la Grande-Bretagne, mais l’Allemagne et la France (en marche !) sont assurément les deux meilleurs piliers de cette Europe moderne et intégratrice…

Chapeau, cousins français !