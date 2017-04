Y a-t-il une culture française ?

Emmanuel Macron dit : « Il n’y a pas de culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse. »

Que veut dire Macron exactement ? S’il veut dire qu’il y a dans son pays plusieurs particularités régionales, il a raison. Et c’est d’ailleurs à cause de ces particularités régionales que nous aimons tant voyager en France. La Normandie et la Provence sont en effet très différentes…

Pourtant, toutes les régions reflètent la culture française. Quoiqu’en dise Macron, il y a une culture française. Il y a la langue française commune, il y a les valeurs liberté, égalité, fraternité auxquelles tous adhèrent, il y a la littérature française, il y a la chanson française, il y a le cinéma français…

Il se trompe cependant s’il veut, comme Justin Trudeau, glorifier le multiculturalisme où le pays est caractérisé par une multitude de communautés repliées sur leurs origines ethniques et religieuses. Illustration parfaite d’un repli identitaire. Mais, quoi que prétendent les adeptes du multiculturalisme, il n’y a pas de repli identitaire dans le fait qu’un pays d’accueil demande à ses immigrants de s’intégrer à ses valeurs fondamentales. Comment peut-on condamner le nationalisme identitaire et accepter le communautarisme et consentir à des accommodements religieux tout à fait déraisonnables ?