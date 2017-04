Cachez ce populisme que je ne saurais voir!

Dans cette campagne présidentielle, on aura parlé de populisme en imaginant l’avenir d’une France livrée à l’extrême droite ou à l’extrême gauche. De parallèle en parallèle, la France de Marine Le Pen refléterait les États-Unis de Trump quand la France mélenchoniste serait l’Espagne de Podemos ou la Grèce de Syriza. Mais il est un populisme dont on parle assez peu, alors qu’il complète le tableau à merveille tout en étant l’héritier d’une longue tradition française relativement méconnue : le centrisme.

Ce centrisme très hexagonal qui consiste à n’être « ni de droite ni de gauche », au-dessus des partis, rassembleur, etc. Plusieurs s’y sont essayés, avec ou sans succès, comme dans le cas de la candidature de François Bayrou en 2007. C’est aussi un trait institutionnel de la Ve République, où le président possède un grand nombre de pouvoirs d’intervention, mais à qui il incombe de savoir les utiliser judicieusement ; diriger sans trop le montrer, là se trouve l’art de la présidence.

De Gaulle, par exemple, père de cette Ve République, chérissait cette position royale au-dessus des partis, tout en sachant également faire usage d’un contrôle strict sur le travail gouvernemental. Chirac sut lui aussi faire un usage stratégique de cette position régalienne ; représenter dignement la France à l’étranger, tout en adoptant un rôle pacificateur et rassembleur en politique intérieure lui permit de ne pas sombrer dans l’impopularité de ses successeurs, malgré 12 ans d’exercice médiocre du pouvoir.

Et c’est aujourd’hui au tour d’Emmanuel Macron, persuadé qu’un programme politique est inutile, et que les électeurs ne sont qu’à la recherche d’une personnalité ou, dans ses mots, « d’une vision ». Serait-on tenté de voir en lui un Bonaparte que la comparaison serait trop facile ; enfant de la bourgeoisie française, diplômé des grandes écoles, administrateur de l’État (haut fonctionnaire puis ministre), jeune homme qui se veut le symbole d’un renouveau dont il est l’antithèse, mais qui parvient à (presque) rafler le pouvoir dans une période de crise politique, adulé et adoubé par une intelligentsia ayant toujours su servir sa propre cause en soutenant sans discriminer ceux ayant réussi à s’emparer du pouvoir… il représente à lui seul la fine fleur d’un système français faussement méritocratique mais véritablement élitiste.

Et c’est là sans doute que Macron est sincère ; s’il est effectivement au-dessus des partis, c’est que comme l’écrasante majorité de ses coreligionnaires et camarades de Sciences Po et de l’ENA, issus des mêmes classes sociales, il est effectivement au-dessus de la mêlée ; il fait partie d’un monde dont dire qu’il est déconnecté serait un euphémisme ; d’une élite qui, du boulevard Saint-Germain aux quartiers bourgeois des grandes villes françaises, sait reconnaître aisément les siens. Une élite qui a fait sienne la déclaration attribuée à Louis XIV : « L’État, c’est moi ! »

Difficile de croire, dans ces circonstances, de vagues promesses de changement. Quelle étrange coïncidence d’ailleurs que de voir s’opposer un admirateur de Thatcher et une protofasciste ; deux camps qui, comme dans le Chili de Pinochet et des Chicago Boys, se sont historiquement assez bien entendus. Après tout, peut-être est-ce là que l’on touche au fond de la réalité de ce populisme « au-dessus des partis »…