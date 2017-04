Marine Le Pen, favorisée par le terrorisme auprès des indécis?

Avec un attentat terroriste à Paris au début du premier tour de scrutin de la présidentielle, Marine Le Pen se serait-elle fait, malgré elle, du capital de sympathie pour une tranche indécise de la population votante française ?

Celle qui a salué en novembre dernier, et sans réserve, l’élection d’un Donald Trump de droite créera-t-elle aussi la surprise en devenant présidente de la République française ?

Surfera-t-elle sur une certaine vague d’extrême droite façonnée par tous ces attentats terroristes qui se sont produits ces dernières années dans le monde, en France et plus particulièrement à Paris ?

Celle qui pourfend, comme l’a fait son père, l’immigration. Celle que les Français voyaient hier ni plus ni moins comme l’image même du racisme deviendra-t-elle la première femme à diriger son pays ? Si jamais cela se produit, il sera à prévoir que de grandes alliances se feront entre la France et les États-Unis. La droite — et ses extrêmes — main dans la main réunie.