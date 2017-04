«Rien n’est gagné», assure Macron

Paris — Le candidat centriste Emmanuel Macron a reconnu mardi que « rien n’est gagné » dans la bataille du second tour de la présidentielle française contre la dirigeante d’extrême droite, Marine Le Pen, activement repartie en campagne.

Très offensive sur le terrain, la candidate du Front national était engagée dans la délicate opération de séduire les électeurs qui ont voté au premier tour pour le conservateur François Fillon et le tribun de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon.

Le président socialiste, François Hollande, avait auparavant lancé une mise en garde, estimant que le score du Front national au premier tour ne devait pas être sous-estimé.

« Je pense qu’il convient d’être extrêmement sérieux et mobilisé, de penser que rien n’est fait parce qu’un vote, ça se mérite, ça se conquiert, ça se justifie, ça se porte », a déclaré le chef d’État sortant, appelant à ce que le score de l’extrême droite soit « le plus faible possible » le 7 mai.

François Hollande, qui avait convié plus tôt mardi les deux finalistes à un hommage national au policier tué dans un attentat djihadiste le 20 avril à Paris, avait annoncé la veille qu’il voterait pour son ex-ministre de l’Économie pour contrer « le risque » Le Pen en matière de suppression d’emplois, de pouvoir d’achat et de rupture avec l’Union européenne.

« Ce n’est pas rien que l’extrême droite soit au deuxième tour d’une élection présidentielle », a-t-il insisté mardi. Pour la deuxième fois de son histoire, le Front national s’est hissé au second tour, cette fois-ci avec un score « historique » (21,30 %) et un record de voix (7,7 millions).

Macron critiqué

Et l’attitude du jeune centriste, qui consacre son début de semaine à des consultations en vue d’une future majorité, a été critiquée par nombre de commentateurs, jugeant qu’il donnait l’impression « d’enjamber » le second tour, comme s’il considérait la victoire déjà acquise.

Emmanuel Macron a répondu en estimant « ne pas avoir de leçons à recevoir ». « Rien n’est jamais gagné, il faut se battre ». « Personne ne me donnait gagnant il y a un mois et demi, je suis l’exemple vivant que les pronostiqueurs ont tort », a-t-il souligné.

Selon un sondage publié mardi, Marine Le Pen, arrivée derrière Emmanuel Macron dimanche soir, serait battue le 7 mai avec 31 % des suffrages du fait d’un report défavorable des voix. Reste l’inconnue de l’abstention.

Le Pen à l’offensive

Pour conquérir les électeurs déçus par les résultats du premier tour, la candidate de l’extrême droite s’est très vite replongée dans la campagne : mardi matin, elle a visité l’immense marché agroalimentaire de Rungis, en banlieue parisienne, après un déplacement la veille dans le nord du pays. Elle tiendra un rassemblement jeudi à Nice, bastion de la droite, où elle espère capter des voix.

Cette stratégie de forte présence sur le terrain contraste avec celle d’Emmanuel Macron, qui a annoncé à la dernière minute sa visite mardi dans un hôpital de la région parisienne pour évoquer « la prise en charge des patients en situation de handicap ». Il a prévu mercredi un déplacement dans le nord-ouest suivi d’un rassemblement à Arras, terre acquise au Front national.