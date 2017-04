Un choix clair se dessine pour les électeurs français, qui ont propulsé au deuxième tour de l’élection présidentielle le centriste flou Emmanuel Macron et l’extrémiste de droite Marine Le Pen.

Marine Le Pen a répété dimanche l’exploit de son père, Jean-Marie Le Pen, qui avait réussi à se faufiler au deuxième tour, en 2002, avec le résultat que l’on sait. Le Front national (FN) s’était écrasé devant Jacques Chirac, réélu président avec une écrasante majorité de 82 % des suffrages exprimés.

Le résultat sera-t-il différent en 2017 ? Mme Le Pen a mis en oeuvre une stratégie de « dédiabolisation » du FN qui a porté ses fruits, comme en témoignent les résultats du premier tour, à l’issue duquel elle récolte près de 22 % des appuis. La montée du populisme en Europe et aux États-Unis a procuré un surplus de visibilité et d’attention à cette « trumpiste » d’outre-Atlantique. Marine Le Pen conforte une certaine France assiégée et qui se distingue par le ressentiment qu’elle entretient à l’égard des élites politiques et financières, de la mondialisation, de l’eurocentrisme, de l’érosion des valeurs traditionnelles. C’est aussi une France qui a désigné l’immigrant comme le responsable d’un déclin perçu comme une inéluctable fatalité.

Cette France est certes volubile. Elle est écoutée et auscultée par des médias qui cherchent, depuis ces surprises que furent le Brexit et l’élection de Donald Trump, à comprendre les raisons de la colère du bon peuple. Mais cette France n’est pas majoritaire.

Mme Le Pen utilise les résultats du premier tour pour poser en défenderesse de la patrie française, en « candidate du peuple » qui saura ramener la France à sa grandeur. Ou quelque chose du genre. En réalité, ce discours n’est qu’une illusion, un acte suprême de récupération politique à des fins extrémistes. Les propositions du Front national ne constituent pas une solution appropriée aux problèmes complexes d’une Ve République essoufflée.

Le projet du FN est honteux, mais il a le mérite d’être clair. D’ailleurs, les deux candidats déchus de l’establishment, François Fillon et le socialiste Benoît Hamon, ont bien compris l’urgence de la situation, en appelant leurs partisans à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour. Comme l’a si bien dit François Fillon, Marine Le Pen ne peut apporter que « malheur et division » à la France.

S’il y a quelque chose d’historique dans ce premier tour, ce n’est pas tant la montée du FN que le délitement des formations classiques. Le Parti socialiste de M. Hamon (6 %) et les Républicains de M. Fillon (20 %) ont été débordés par les extrêmes, à gauche par Jean-Luc Mélenchon (19 %), et à droite par Marine Le Pen.

Et Macron, que propose-t-il au juste ? Ni de gauche ni de droite, la sensation de l’heure a réfuté l’idée même que la France posséderait une culture propre, dans une déclaration maladroite qu’il regrettera longtemps. Son mouvement, en Marche !, n’offre pas les repères idéologiques habituels attendus d’une formation politique traditionnelle. Crédité de 24 % des voix, le favori dans la course est pro-européen, préoccupé par le chômage et la perte du pouvoir d’achat des Français et enfin soucieux de limiter les dépenses publiques. La liste n’est évidemment pas exhaustive.

Le projet politique d’Emmanuel Macron est encore en gestation. On le sait au moins progressiste, alors que son adversaire est d’extrême droite. Le choix est clair entre celui qui veut faire avancer la France, et celle qui veut la faire régresser.