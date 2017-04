Les manipulateurs

La politique a-t-elle jamais été aussi peu affaire d’idées et de programmes ? La campagne présidentielle française s’achève sur fond de provocation terroriste et de récupération populiste. Une campagne qui a traduit de manière édifiante le désenchantement des Français — en formes plus grandes et plus généralisées encore que dans les États-Unis qui ont élu Donald Trump.

Macron, Fillon, Le Pen, Mélenchon… On retiendra peut-être surtout de la course à ce premier tour présidentiel, qui prend fin dimanche, à quel point chacun des candidats a cherché à se positionner, à divers degrés, en critique du « système ». Non sans cynisme, du reste. À l’extrême droite, Marine Le Pen, cette dame pour laquelle le système se résume à l’Union européenne et au méchant immigrant, en est manifestement l’icône. À gauche de la gauche, le chef antimondialiste de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, n’est pas en reste, malgré le fait qu’il s’agit d’un dérivé du « système » de parti socialiste. Un M. Mélenchon dont il vaut la peine de mentionner qu’il est drôlement « trumpiste » dans sa haine populiste de la « caste politico-médiatique ».

Les cas d’Emmanuel Macron (chef ultracentriste d’En marche !) et de François Fillon (leader de la droite traditionnelle rassemblée autour des Républicains) sont plus curieux, pour ne pas dire absurdes. Empêtré dans ses affaires d’emplois fictifs, bouc émissaire dans une démocratie qui n’a jamais tout à fait rompu avec le monarchisme, M. Fillon a dénoncé contre lui un « assassinat politique », se présentant en « combattant balafré » et en « rebelle que le système n’arrêtera pas ». Cela peut-il vraiment faire oublier qu’il est en politique depuis le début des années 1980 et qu’il a été premier ministre sous Sarkozy ?

M. Macron a su se présenter, lui, comme l’homme qui transcende le clivage gauche-droite et le vieux système de partis. C’est ce qui fait son charme. Ex-banquier en investissements, ancien ministre de l’Économie sous François Hollande, qui le soutient sans le dire pour l’instant, issu de l’École nationale d’administration, où est formée la grande caste politico-financière de France, ce proeuropéen sans complexes est en fait le « candidat anti-establishment de l’establishment », pour reprendre les mots du New York Times.

Il y a beaucoup de fiction dans les manoeuvres des candidats pour s’affranchir du passé. Tous, en tout cas, traduisent par leurs contorsions politiques « antisystème » la déception iconoclaste, parfaitement justifiée, du commun des électeurs face aux élites qui les gouvernent sans prendre suffisamment la peine de les écouter.

Que se passera-t-il donc dimanche ? Tout peut arriver, ne l’a-t-on pas assez dit ? Une course à quatre ; 30 % d’indécis. Mais le scénario le plus attendu pour le deuxième tour du 7 mai demeure un affrontement Le Pen-Macron.

Auquel cas M. Macron, rassemblant la France plurielle contre Mme Le Pen, ne pourra pas éternellement rester celui qu’on appelle« un objet politique non identifié ». Encore qu’à ce jour ce que l’on sait de lui ne nous empêche pas nécessairement de le connaître, malgré le caractère plutôt vague de ses positions. Qu’il suffise de dire qu’il veut « flexibiliser » le marché du travail et réduire le budget de l’État de 60 milliards d’euros, tout en promettant de ne pas précariser le monde de l’emploi ni réduire le filet de sécurité sociale… Il est quoi, alors ? Une espèce de croisement fin entre Justin Trudeau et Donald Trump.

Dans l’immédiat, on souhaite aux Français de ne pas tomber dans le piège du repli dans la foulée de la fusillade de jeudi soir sur les Champs-Élysées, d’autant qu’il semblerait que l’assaillant était moins « radicalisé » qu’obsédé par sa haine des policiers. Marine Le Pen a cédé à la tentation d’instrumentaliser l’événement, ce qui est odieux. Macron le caméléon, lui, ne l’a pas fait.