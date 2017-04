Un attentat à trois jours du scrutin

On savait que la campagne présidentielle française était menacée. À un peu plus de 48 heures de l’ouverture des bureaux de vote, c’est dans le sang qu’elle se sera terminée alors qu’un individu a assassiné froidement un policier et en a blessé deux autres au coeur de Paris, sur les Champs-Élysées. L’attentat revendiqué par le groupe armé État islamique est survenu alors même que les candidats s’exprimaient sur la chaîne publique France 2 pour la dernière grande émission de la campagne.

Depuis l’arrestation mardi de deux djihadistes à Marseille et la saisie de trois kilos d’explosifs, les policiers savaient que les terroristes préparaient un attentat « imminent » visant la campagne présidentielle. Sans que l’on sache s’il est lié à la cellule de Marseille, l’homme qui a abattu un policier était un récidiviste fiché par les services de police et connu pour sa radicalisation. Celui que le groupe État islamique identifie comme Abu Yussef le Belge avait fait plusieurs années de prison pour une agression armée contre plusieurs policiers. « Le soutien de la nation est total », a réagi le président François Hollande en confirmant la piste « terroriste ».

Le soutien de la nation est total François Hollande, président français

Réactions en direct

L’attentat, qui pourrait avoir un effet déterminant sur cette fin de campagne, a surpris les candidats alors qu’ils participaient à une grande émission de France 2. La nouvelle a aussitôt chamboulé cet exercice qui a duré trois heures et pendant lequel les 11 candidats officiels ont été interviewés les uns après les autres pendant 15 minutes chacun.

En direct, François Fillon et Marine Le Pen ont appelé à suspendre la campagne. François Fillon a notamment annulé son déplacement à Chamonix, où il devait faire une randonnée au pied du mont Blanc avec plusieurs élus qui le soutiennent. Ces deux candidats tiendront une conférence de presse ce vendredi.

Au contraire, le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a appelé à ne pas céder à la « panique » et à « ne pas interrompre le processus de démocratie » en cours. Le candidat prévoyait clore sa campagne en tenant un peu partout en France des « apéros insoumis ». Il devait aussi accueillir dans le quartier de Ménilmontant, à Paris, le leader du parti de gauche espagnol Podemos, Pablo Iglesias. Au moment d’écrire ces lignes, on ne savait pas si Emmanuel Macron annulerait les trois assemblées qu’il devait tenir vendredi dans un véritable marathon de fin de campagne à Rouen, Amiens et Arras.

Impacts sur les résulats

À Paris, la plupart des observateurs ne cachent pas que cet événement tragique pourrait avoir un effet sur cette course à quatre qui s’achève dans la plus grande incertitude et alors que les candidats sont dans un mouchoir de poche. Même si Emmanuel Macron et Marine Le Pen restent les mieux placés pour accéder au second tour avec respectivement 25 % et 22 %, selon un sondage Harris Interactive, ils sont talonnés par François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, tous deux autour de 19 %. Les sondeurs eux-mêmes affirment qu’un léger déplacement d’électeurs pourrait complètement changer la donne.

En direct sur France 2, les candidats n’ont pas tardé à réagir. « Je voudrais dire que la lutte contre le terrorisme doit être la priorité absolue du prochain président de la République », a déclaré François Fillon, qui est le candidat qui a le plus parlé dans cette campagne du terrorisme islamiste, auquel il a même consacré un livre. Le candidat veut créer une coalition mondiale pour combattre le groupe EI, combattre la montée du fondamentalisme à l’intérieur même de la religion musulmane et juger tous ceux qui ont des contacts avec le groupe terroriste pour intelligence avec l’ennemi. « Je veux que nous aidions les musulmans de France à éradiquer l’islamisme », dit-il.

Marine Le Pen a aussi réagi en direct. « Je ne veux pas que l’on dise à notre jeunesse qu’elle vivra durablement avec ce danger, a-t-elle déclaré. Il faut s’attaquer aux racines du mal : c’est fini le laxisme et la naïveté. On ne peut pas laisser ce pays impuissant à les défendre. C’est cela que vous, Français, vous devez exiger et choisir. » La candidate propose notamment l’expulsion des étrangers fichés par la Sécurité de l’État ou qui commettent un crime.

« Présider, c’est protéger », a affirmé le favori de cette élection, Emmanuel Macron, dont la campagne a jusqu’ici été assez discrète sur ces questions. « Mais nous ne devons pas céder à la peur, donner à nos ennemis le sentiment que nous nous divisons, a-t-il aussitôt ajouté. Je veux rassembler nos concitoyens, quelles que soient leurs sensibilités d’origine autour d’un projet progressiste. »

Dernier blitz

À 48 heures de l’ouverture des bureaux de vote, cet attentat vient bouleverser le cours d’une campagne déjà totalement inédite. Et cela, alors même que les candidats s’apprêtaient à se lancer dans un dernier blitz. Inquiète du tassement de ses sondages, Marine Le Pen est depuis quelques jours revenue à ses fondamentaux : l’immigration et les frontières. Quant à François Fillon, il distille depuis quelques jours que « voter Le Pen, c’est voter Macron ».

Ce n’est pas la première fois qu’une tragédie survient en pleine campagne présidentielle. En 2002, l’agression d’un retraité de 72 ans, Paul Voise, à Orléans, avait largement défrayé la chronique alors que le débat électoral portait largement sur la sécurité. En 2012, les assassinats d’enfants juifs et de militaires commis par Mohamed Merah avaient entraîné pour la première fois de l’histoire une suspension de la campagne présidentielle.