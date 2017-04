Un scrutin préventif

Référendum sur le Brexit, prise deux ? Au fond, c’est à une seconde consultation référendaire que la première ministre Theresa May expose les Britanniques en décidant de tenir le 8 juin prochain des élections hâtives.

Dans la foulée de sa décision-surprise, la plupart des analystes se montrent admiratifs à l’égard de Mme May, qui n’est pas femme à prendre beaucoup de risques, pour la lucidité de son calcul politique. Les astres — et les sondages — s’alignent en effet en sa faveur : avec 330 sièges sur 650, le Parti conservateur ne dispose à l’heure actuelle que d’une courte majorité de 17 sièges. Mme May fait le pari que la faveur dont jouissent les conservateurs, combinée à l’impopularité du chef travailliste, Jeremy Corbyn, et à l’état de déchirement interne dans lequel se trouve le Labour, accroîtra leur majorité d’une centaine de sièges. Que cette majorité soit renforcée et, espère-t-elle, cela lui donnera ensuite les coudées franches dans ses négociations de divorce avec le reste de l’Europe en diluant le poids des ultras qui, au sein de son parti, vocifèrent qu’elle n’est pas assez antieuropéenne.

Mme May fait enfin le calcul très intéressé qu’il valait mieux déclencher des élections tout de suite, sans attendre que les conséquences négatives du Brexit se manifestent. Car s’il est clair que l’économie britannique ne vit pas l’effondrement annoncé par les anti-Brexit, il reste qu’elle donne des signes de dérèglement — chute de la livre, hausse de l’inflation… Par ces élections préventives, Mme May cherche ainsi à blinder le gouvernement conservateur contre les coups.

Le risque existe pourtant bien que son scénario dérape, comme il a complètement dérapé pour son prédécesseur, David Cameron, père malgré lui du Brexit. L’humeur d’un électorat est changeante. Bizarrement, Mme May semble un peu trop escompter que rien ne viendra dérager son plan au cours des six prochaines semaines — pas même le résultat de la présidentielle française.

Elle se trouve pourtant à ressemer les graines du débat qui a divisé les Britanniques par le milieu au référendum de juin 2016, remporté par les partisans du divorce par une toute petite majorité de 52 % des voix. Et si le Labour est hors jeu, il y a d’autres forces pour se mettre en travers. Celles, europhiles et souverainistes, du Parti national écossais, qui ne se privera de dénoncer les politiques de droite des conservateurs. Celles, surtout, des libéraux-démocrates, marginalisés aux élections de 2015, mais qui sont aujourd’hui dans la position utile d’être le seul parti national à afficher une position nettement pro-européenne. Que les Libdem parviennent à mobiliser les 48 % d’électeurs qui ont voté pour rester dans l’UE l’année dernière, et le surplus de légitimité que convoite Mme May pourrait lui échapper.