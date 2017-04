L’opposant russe Navalny récidive

Photo: Pavel Golovkin Associated Press

Moscou — L’opposant au Kremlin Alexeï Navalny a appelé mercredi à manifester dans toute la Russie le 12 juin, espérant amplifier la mobilisation après des rassemblements anticorruption d’une rare ampleur fin mars, marqués par des centaines d’interpellations. M. Navalny a été libéré lundi après avoir passé 15 jours en détention pour l’organisation d’une vaste manifestation anticorruption non autorisée à Moscou et refus d’obtempérer aux policiers. « Sortons dans les rues le 12 juin avec les mêmes slogans et sous le drapeau national », a écrit l’opposant sur son site Internet. Le pays célèbre le 12 juin le Jour de la Russie, qui commémore la proclamation d’indépendance en 1990 quelques mois avant la dissolution officielle de l’URSS.