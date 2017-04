Sorti du champ gauche

À un peu plus d’une semaine du premier tour d’une présidentielle française où l’on peut s’attendre à tout, voici que le trublion de gauche Jean-Luc Mélenchon trouve le moyen de venir déranger l’ordre politique établi avec une efficacité dont le monopole appartenait jusqu’à maintenant à Marine Le Pen. D’aucuns affirmeront qu’il dérange encore plus qu’elle, considérant l’aura de normalité dont jouit le Front national par la façon dont il tire aujourd’hui bien à droite une très grande partie de la classe politique française.

C’est comme si, tout à coup, ce n’était plus de Mme Le Pen qu’il fallait avoir le plus peur.

Tribun surdoué, le communiste renouvelé et chef de la « France insoumise » a tiré son épingle du jeu lors du grand débat à cinq présenté sur TF1 il y a trois semaines, puis à celui à onze de la semaine dernière. Deux sondages publiés depuis dimanche le placent pour la première fois en avance sur le candidat de la droite conventionnelle François Fillon — de justesse, du reste, avec environ 19 % des intentions de vote. Et s’il est encore loin derrière les meneurs Marine Le Pen et l’ultracentriste Emmanuel Macron (plus ou moins 24 % des voix chacun), la marge d’erreur et la part considérable d’indécis ouvrent mathématiquement la porte à des scénarios impliquant l’un ou l’autre de ces quatre candidats au second tour, qui se tiendra le 7 mai.

Avec le résultat que ses adversaires de tous bords l’ont pris en grippe. Et que Le Figaro consacrait mercredi sa une et trois pleines pages au « délirant projet Chávez ». Et que le président François Hollande est sorti de son silence, lui qui ne le dira pas publiquement avant le premier tour, mais dont tout le monde sait que son coeur penche lourdement pour M. Macron. « Cette campagne sent mauvais », a lancé en privé M. Hollande, qui redoute un deuxième tour Le Pen-Mélenchon, rapporte Le Monde. Qu’il redoute d’autant plus que cette éventualité extraordinaire serait un coup dur de plus pour un Parti socialiste en état de délitement.

Feu de paille, la percée de M. Mélenchon ? Possible. Elle n’en est pas moins l’expression additionnelle, en conjonction avec les appuis dont bénéficie Mme Le Pen, des frustrations antisystème d’une tranche importante du « peuple » dont ils se réclament tous les deux. Lui pourtant inspiré par Bernie Sanders, elle par Donald Trump. Distincts sur la question de l’immigration, mais unis, à défaut d’utiliser les mêmes arguments, dans leur euroscepticisme… Entre les deux, Emmanuel Macron, l’homme du « ni de gauche ni de droite » qui se tient en équilibre au centre absolu — et fuyant — de l’échiquier politique.