Attentat à Stockholm: l’auteur présumé montrait de l’intérêt pour le groupe EI

Le profil de l’auteur présumé de l’attentat au camion bélier qui a fait quatre morts vendredi à Stockholm se précisait dimanche, notamment son intérêt pour les groupes jihadistes, tandis que des milliers de Suédois devaient marquer leur rejet du terrorisme.



Le suspect arrêté quelques heures après l’attaque, un Ouzbek de 39 ans, devait être expulsé de Suède après le rejet de sa demande d’un permis de séjour, a indiqué la police suédoise au cours d’une conférence de presse.



L’homme montrait « de l’intérêt pour des organisations extrémistes comme [le groupe] État islamique » (EI), a déclaré un chef de la police nationale, Jonas Hysing, sans autre précision.



Il est soupçonné d’avoir été au volant du poids lourd qui a foncé vendredi après-midi dans la foule sur plusieurs centaines de mètres sur l’artère piétonne la plus fréquentée de Stockholm, avant d’encastrer son véhicule dans la façade d’un grand magasin. Le mode opératoire rappelle fortement celui des attentats de Nice, Berlin et Londres, revendiqués par le groupe EI.



Un deuxième suspect a été arrêté et placé en garde à vue dimanche sous le même chef de poursuites, a indiqué à l’AFP la juge Helga Hullman du tribunal de Stockholm, sans préciser ses liens avec le suspect principal.



Choqués par l’attentat qui a aussi fait 15 blessés, les Suédois devaient marquer leur rejet du terrorisme lors d’un rassemblement dimanche dans le centre-ville de la capitale suédoise. Ils étaient des milliers réunis sur la place Sergels Torg, à deux pas de la rue où s’est produit le massacre, selon des journalistes de l’AFP.



La police a révélé que les quatre victimes étaient deux Suédois, un ressortissant britannique et un ressortissant belge, une femme selon le chef de la diplomatie belge, Didier Reynders.



Une fillette suédoise de 11 ans a perdu la vie, a précisé son entourage.

Parmi les blessés, dix — neuf adultes et un enfant — étaient encore hospitalisées dimanche matin, dont quatre dans un état grave, selon les autorités sanitaires.



Le suspect principal, dont la police n’a pas fourni le nom, avait demandé un permis de séjour en 2014 mais l’Office des migrations l’a débouté en juin 2016.



« En décembre 2016, l’Office des migrations l’a informé qu’il avait quatre semaines pour quitter le pays. En février 2017, la police a été saisie pour faire exécuter la décision parce qu’il n’était plus localisable », a précisé M. Hysing.



Les autorités ont perdu sa trace, jusqu’à l’attentat de vendredi.



Émotion massive



Des connaissances indiquaient dans la presse dimanche matin que l’homme, père de famille qui travaillait dans le bâtiment, ne semblait pas radicalisé. « Il faisait la fête et buvait », selon un proche.



Dans la cabine du camion, les policiers ont retrouvé un engin suspect, sans pouvoir dire s’il s’agissait d’une bombe ou un engin inflammable.



Dimanche, en Norvège voisine, la police a annoncé avoir neutralisé un engin suspect « ressemblant à une bombe » près du centre-ville d’Oslo et arrêté une personne.



L’attentat en Suède a profondément choqué le pays nordique, qui se targue de son ouverture et de sa tolérance.



Depuis vendredi, des foules se massent le long des barrières de sécurité, près des lieux du drame, déposant bouquets ou peluches. Plusieurs voitures de police ont été fleuries par des Suédois anonymes.



« Nous confions à la Sainte Vierge les victimes de l’attentat terroriste qui s’est produit vendredi dernier à Stockholm, ainsi que tous ceux encore durement éprouvés par la guerre, une catastrophe pour l’humanité », a dit le pape François dimanche lors de la prière de l’Angélus.



Les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments publics. Le premier ministre Stefan Löfven, qui a décidé un renforcement des contrôles aux frontières, a annoncé une cérémonie d’hommage et une minute de silence en l’honneur des victimes lundi à midi (10 h 00 GMT).



La Suède n’avait jusque-là été visée qu’une seule fois par un attentat. En décembre 2010, un homme avait mené une attaque suicide à la bombe, dans la même rue de Stockholm, mais il n’avait que légèrement blessé des passants.