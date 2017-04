Près de 20 millions de pauvres en Russie

Photo: Kirill Kudryavtsev Agence France-Presse

Moscou — Le nombre de Russes vivant sous le seuil de pauvreté a approché 20 millions en 2016 sous l’effet de la récession frappant le pays, son plus haut niveau depuis dix ans. Quelque 19,8 millions de personnes, soit plus de 13 % de la population, vivaient l’an dernier sous le revenu minimal vital contre 19,5 millions en 2015, selon le service des statistiques Rosstat. Ce revenu, très volatil en fonction des saisons, était fixé à 9691 roubles (environ 230 $CAN) par mois au quatrième trimestre. Ils n’étaient que 16,1 millions à vivre sous ce seuil en 2014, avant l’entrée de la Russie en récession à cause de l’effondrement des cours du pétrole et des sanctions occidentales dues à la crise ukrainienne.