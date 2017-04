Londres dotée d’une zone à ultrabasse émission

Londres — Face à une pollution qui tue chaque année 9000 Londoniens, le maire de Londres, Sadiq Khan, a annoncé mardi vouloir créer une zone protégée dans la capitale à partir de 2019, poursuivant son offensive contre les véhicules polluants. Cette zone à ultrabasse émission (ULEZ) concernera tous les véhicules diesel de plus de quatre ans et les véhicules à essence de plus de treize ans, qui devront payer 12,5 livres (environ 21 $CAN) pour rouler dans le centre de la capitale britannique, sept jours sur sept et 24 heures sur 24. « L’air londonien est mortel et je ne peux pas rester les bras croisés », a déclaré à la presse M. Khan, en annonçant cette initiative. En février, le maire de la capitale britannique avait déjà annoncé l’introduction à partir d’octobre 2017 d’une taxe de 10 livres (17 $CAN) sur les voitures datant d’avant 2006. Baptisée « toxic charge » ou « T-Charge », elle s’appliquera à tous les véhicules ne respectant pas les normes européennes en matière de pollution, et en particulier aux véhicules mis en circulation avant 2006. Elle viendra s’ajouter au péage urbain, d’un montant de 11,5 livres (19 $CAN), que doivent déjà payer les automobiles circulant dans le coeur de Londres de 7 h à 18 h du lundi au vendredi.