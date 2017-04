Du débat à la cacophonie

Plus offensif que dans le débat précédent, le candidat de la droite François Fillon a calmement défendu son programme de réduction de la dette et de combat contre le totalitarisme islamique.

Alors que le nombre d’indécis n’a jamais été aussi élevé dans une élection présidentielle en France et que la campagne entre dans sa dernière ligne droite, les 11 candidats officiels se sont affrontés mardi soir à la télévision. Ce débat historique de quatre heures, qui a parfois viré à la cacophonie, a donné lieu à des affrontements souvent rudes, notamment sur l’Europe et les services publics.

À 18 jours du premier tour, et alors que le vote est sur le point de se cristalliser, cet exercice pour le moins inusité ne devrait cependant pas modifier radicalement le cours d’une campagne dominée depuis plus d’un mois par la présidente du Front national et le président d’En Marche !, Emmanuel Macron, aujourd’hui à égalité dans les sondages (25 %).

Plus effacé que dans le précédent débat, Emmanuel Macron s’en est pris âprement à Marine Le Pen sur la sortie de l’Europe. Selon la plupart des analystes, il n’a pas brillé mais pas non plus commis de faute, ce qui n’aura probablement pas servi à cristalliser un vote toujours fragile.

Marine Le Pen, qui a notamment défendu face à Jean-Luc Mélenchon la tradition française de la crèche de Noël dans les mairies, a souvent été sur la défensive. Ce qui ne devrait cependant pas affecter son électorat, qui est le plus convaincu parmi ceux de tous les candidats.

Plus offensif que dans le débat précédent, le candidat de la droite François Fillon (toujours figé à 19 %) a calmement défendu son programme de réduction de la dette et de combat contre le totalitarisme islamique. « Je suis le seul candidat qui propose une alternance et qui sera capable de la mettre en oeuvre avec une majorité », a-t-il répété. Interrogé sur les « affaires » qui l’ont poursuivi pendant toute la campagne, il a été cinglant : « Je refuse de répondre aux questions des journalistes qui pendant deux mois et demi ont fait mon procès », a-t-il lancé aux animateurs.

Avantage Mélenchon

Avec son bagou habituel, le candidat d’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon, aujourd’hui porté par les sondages (15 %), s’est imposé comme meilleur tribun. Il sort d’ailleurs gagnant d’un sondage réalisé par la firme Elab immédiatement après l’émission. Le candidat socialiste Benoît Hamon, que les sondages ne mettent plus qu’en cinquième position (10 %), ne s’est guère distingué.

Parmi les petits candidats, le seul à sortir du lot a été le gaulliste Nicolas Dupont-Aignan. À 4 % aujourd’hui dans les sondages, il tente de se poser en recours pour les électeurs qui hésitent à soutenir François Fillon.

Ce débat organisé par BFM-TV est une première puisqu’il réunissait une demi-douzaine de petits candidats qui pour la plupart ne recueillent pas 1 % des voix. Il n’y avait pas beaucoup de choses en commun entre Jean Lasalle, ancien berger des Pyrénées qui a fait 5000 kilomètres à pied à travers la France pour défendre les petites communes, et Emmanuel Macron, ancien banquier de la banque Rothschild. Pas plus qu’entre l’ancien haut fonctionnaire François Asselineau, partisan du « Frexit », et le candidat de Lutte ouvrière, Philippe Poutou, arrivé en jeans et qui a refusé de poser pour la traditionnelle photo de famille.

Protectionnisme

Une majorité de candidats a ouvertement défendu le protectionnisme économique. « Ce que nous faisons pour le cinéma, pourquoi ne pouvons-nous pas le faire pour nos agriculteurs et notre industrie ? » a demandé Nicolas Dupont-Aignan.

Pour Marine Le Pen, il faut un « protectionnisme intelligent ». Benoît Hamon propose, lui, la « nationalisation temporaire » des grandes entreprises rentables en difficulté, ce qu’avait également défendu il y a quelques années le ministre de François Hollande Arnaud Montebourg. Un projet soutenu par François Fillon « dans certains cas », dit-il, comme celui des chantiers navals de Saint-Nazaire aujourd’hui en difficulté.

Une vaste enquête publiée mardi par le quotidien Le Monde et réalisée auprès de 14 000 personnes laisse entrevoir un taux d’abstention sans précédent dans une élection présidentielle. À trois semaines du premier tour, même si le vote des principaux candidats semble se consolider, le tiers des sondés n’étaient toujours pas certains d’aller voter. Le favori, Emmanuel Macron, voit son électorat s’affermir, mais il reste celui qui enregistre le moins de votes « par adhésion » (48 %) et le plus de votes « par défaut » (52 %).

Un prochain débat prévu sur France 2 le 20 avril, trois jours avant le premier tour, est toujours en suspens. Jean-Luc Mélenchon a en effet annoncé qu’il ne devrait pas y participer. Emmanuel Macron a aussi dit qu’il s’interrogeait.

Reste à savoir si le succès relatif de celui de mardi les convaincra de changer d’idée. S’il devait se tenir, avec ceux des primaires, il y aura eu en tout douze débats dans cette campagne présidentielle. Une autre première dans une campagne à nulle autre pareille.