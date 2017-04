Écrasement à Smolensk: la Pologne accuse les contrôleurs aériens russes

Photo: Mikhail Metzel Associated Press

Varsovie — Deux contrôleurs aériens russes et une troisième personne ont volontairement contribué à l’accident d’avion qui a coûté la vie au président polonais Lech Kaczynski en 2010, ont accusé lundi des procureurs polonais. Moscou a immédiatement réfuté ces allégations.

Le procureur national polonais Mark Kuczynski a dit qu’il n’y a « aucun doute » que le comportement des employés de la tour de contrôle compte parmi les causes de l’accident. Il a dit que ces employés sont coupables d’avoir « délibérément causé une catastrophe ».

Les enquêteurs polonais ont dit vouloir interroger les trois Russes et ne pas pouvoir en dire plus au sujet de leur enquête tant qu’ils ne les auront pas rencontrés.

L’écrasement survenu le 10 avril 2010 près de Smolensk, en Russie, a tué le président polonais Lech Kaczynski et 95 autres personnes, dont plusieurs dirigeants politiques et militaires polonais de premier plan.

Une enquête précédente menée par la Pologne a conclu que l’accident a été causé par le brouillard et des erreurs de pilotage. Les enquêteurs polonais avaient aussi reproché aux contrôleurs aériens russes d’avoir transmis aux pilotes des instructions d’atterrissage confuses et erronées, sans toutefois les accuser d’un geste intentionnel.

L’enquête de la Russie avait blâmé entièrement la Pologne.

La Pologne a lancé une nouvelle enquête en 2015 après l’élection du parti Droit et justice, qui est dirigé par le jumeau du président décédé, le président Jaroslaw Kaczynski.

Ce dernier et ses partisans laissent entendre depuis des années que Moscou a volontairement tué Lech Kaczynski et 95 autres personnes, dont la première dame, des généraux, le gouverneur de la banque centrale et d’autres dirigeants.