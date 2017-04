Macron en banlieue pour parler d’égalité

Quatre mois après avoir symboliquement choisi d’annoncer sa candidature à la présidentielle depuis la banlieue parisienne, le centriste Emmanuel Macron promet de « construire l’égalité des chances » pour émanciper les habitants des quartiers déshérités.

Ils sont venus de toute la France dialoguer pendant deux heures avec Emmanuel Macron, 39 ans, benjamin des aspirants à la présidence, qui a rencontré jeudi une centaine de « personnes au parcours remarquable issues de quartiers populaires », à Saint-Denis, au nord de Paris.

Ces hommes et femmes — chefs d’entreprise, hommes d’affaires, fonctionnaires —, pour la plupart issus de l’immigration maghrébine et africaine, racontent tour à tour l’histoire de leur succès personnel, dans un environnement où rien ne leur était acquis d’avance.

« Je suis heureuse. Ce soir, on n’est pas là pour parler de ceux qui brûlent les voitures. Il y a plein de gens qui ont des diplômes supérieurs, qui ont fait quatre ou cinq ans d’études après le Bac ici. C’est cette diversité qu’il faut mettre en lumière », explique Khadija Moudnib, 39 ans, maire-adjointe de Mantes-la-Jolie, une banlieue à l’ouest de Paris.

Emmanuel Macron, ex-ministre du président socialiste François Hollande repositionné au centre, fait figure de favori pour la présidentielle d’avril-mai, au coude à coude avec la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen, loin devant les candidats de droite et de gauche.

L’ancien banquier d’affaires, qui promet notamment de mettre en oeuvre des mesures de discrimination positive, est critiqué par une partie des syndicats qui l’accusent de vouloir brader le modèle social français. Mais en banlieue, certains voient en lui un exemple de réussite.

Du neuf

« On a une particularité en France. On n’aime pas l’échec et on n’aime pas la réussite », a répondu en souriant Emmanuel Macron, régulièrement accusé par ses adversaires d’être le candidat des « gagnants de la mondialisation ».

À deux pas de la salle où se tient la réunion, dans les rues de Saint-Denis, un des derniers fiefs du parti communiste dans l’ancienne « ceinture rouge » de la banlieue parisienne, Mohammed Hemmar fait partie de ceux qui croient en l’image d’homme neuf d’Emmanuel Macron.

« On va essayer Macron, pour voir ce que ça va donner avec un jeune », explique ce boucher né en Algérie il y a 47 ans. « Il a la carrure et le verbe. Il inspire confiance », souligne-t-il, en essuyant ses mains sur son tablier rouge de sang.

Beaucoup d’habitants racontent toutefois qu’ils n’iront pas voter, affirmant avoir perdu confiance dans la politique, après les promesses non remplies du président Hollande et les scandales financiers qui accablent le candidat de droite François Fillon, inculpé pour détournement de fonds publics.

Assis sur un banc devant la basilique où sont enterrés les rois de France, Michel Castellote, 76 ans, regarde passer une patrouille de militaires, qui rappelle que la France vit depuis dix-huit mois en état d’urgence et que les attentats djihadistes ont fait 238 morts et des centaines de blessés depuis 2015.

« Macron, il ne connaît pas les quartiers. Il ne les connaît que de haut », juge ce partisan du candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, qui attire les déçus de la gauche au pouvoir depuis 2012. Mélenchon promet entre autres d’augmenter de 200 euros le salaire minimum et d’instaurer la semaine de 32 heures.